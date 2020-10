===LAZIO===

Pepe REINA 6 – Sul gol annullato a Svanberg fa una mezza papera, ma per sua fortuna succedono due cose: 1. Viene annulla e 2. Si riscatta ampiamente nella ripresa.

PATRIC 5,5 – Dal suo lato il Bologna è spesso pericoloso, dimostrandosi più di una volta in difficoltà, specie nel primo tempo.

Wesley HOEDT 5,5 – Non precisissimo e decisamente addormentato nel recupero, quando il Bologna la riapre e poi la Lazio rischia.

Francesco ACERBI 6 – Si sono viste sue versioni più precise. Va un po’ in sofferenza anche lui nel finale.

Adam MARUSIC 5,5 – Spinge poi e poi evidentemente non al maglio è richiamato da Inzaghi. Dal 42’ Manuel LAZZARI 6 – Decisamente più precisa la prova di Lazzari, seppur anche in questo caso non si registrino grandi spunti.

Jean-Daniel AKPA-AKPRO 6 – Non è sempre festa e i fasti della Champions sono già dimenticati. Si mangia un gol in avvio di ripresa, ma al di là di quello la differenza con Milinkovic-Savic si vede eccome. Non sarà una notizia, ma tant’è lo sottolineiamo.

Lucas LEIVA 5,5 – Non al meglio anche lui, gioca un primo tempo a ritmi bassi e a scarse idee. Dal 42’ Gonzalo ESCALANTE 5,5 – Non un grande impatto nemmeno il suo, tant’è che nel finale Inzaghi lo sostituisce nonostante fosse stato un cambio. Cose che non si vedono tutti i giorni... Dal 79’ Marco PAROLO – sv.

Luis ALBERTO 7 – Il gol è un concentrato di voglia e rabbia: strappa palla, dribbla, scarica una sassata in porta. Quando gira lui gira tutta la Lazio, anche in serata in cui collettivamente poi non brillano in tanti, di fatto uno così fa la differenza. Dal 79’ Andreas PEREIRA – sv.

Mohamed FARES 6,5 – Tanta spinta a sinistra, con un calcio non sempre preciso ma senza ombra di dubbio generoso. La rovesciata-assist per il gol di Immobile è una gran giocata.

Joaquin CORREA 5,5 – Non brillantissimo, come tanti della Lazio stasera. Dal 63’ Vedat MURIQI 6 – L’impatto è positivo: gioca generoso, non si costruisce grandi occasioni ma dà quello che serve alla Lazio, ovvero un po’ di respiro.

Ciro IMMOBILE 6,5 – Inesistente per 76 minuti, si palesa al 77’ per il gol che alla fine, di fatto, fa tutta la differenza del mondo. Una caratteristica speciale.

All. Simone INZAGHI 6,5 – La sua Lazio non brilla ma si fa quel che si può. Per la prima volta in carriera testa cosa significa giocare ogni 3-4 giorni con la Champions di mezzo (e non con l’Europa League); e tutto ciò si vede nella partita dei suoi stasera. La rosa, per altro, continua a essere quel che è: una buona squadra a cui si chiede al tecnico di fare un altro miracolo. Vedremo se ci riuscirà.

===BOLOGNA===

Lukasz SKORUPSKI 6 – Incolpevole sul gol, per il resto gioca una partita attenta.

Lorenzo DE SILVESTRI 6 – Qualche sbavatura dietro, ma alla fine è anche l’uomo che piazza il gol e accende gli ultimi 3 minuti.

DANILO 5 – Dormita colossale in uscita: Luis Alberto prende palla, ringrazia e stende il Bologna.

Takehiro TOMIYASU 5 – Male anche lui, con un primo tempo che è anche onesto ma una ripresa dove si perde in maniera clamorosa il taglio di Immobile.

Aaron HICKEY 6 – Questo ragazzino ha del potenziale. Non brilla per particolari azioni questa sera, ma quando tocca palla si ha la sensazione che ci sia davvero del potenziale. Dall’89’ Stefano DENSWIL – sv.

Jerdy SCHOUTEN 6,5 – Prova sostanziosa in mezzo al campo. Generoso in copertura, attento, ruberebbe anche la palla giusta per mandare in gol il Bologna. Se non fosse per una chiamata VAR che è parsa un po’ fiscale.

Mattias SVANBERG 6,5 – Come Schouten gioca una bella partita impreziosita anche da un teorico gol. Al di là dell’episodio in sé, comunque, si sta confermando un giocatore affidabile e in crescita. Dal 72’ Andri Fannar BALDURSSON 6 – Impatto senza infamia e senza particolari lodi.

Riccardo ORSOLINI 6,5 – Torna a far vedere due o tre cose che può fare con quel sinistro. In particolare la punizione che colpisce la traversa è un gioiello. Sfrotunato. Dall’81’ Emanuel VIGNATO – sv.

Roberto SORIANO 5,5 – Si sveglia solo nel finale dopo una partita fin troppo sorniona. Non basta, specie per uno con le sue capacità balistiche.

Nicola SANSONE 5 – Stasera combina davvero poco. Dall’81’ Federico SANTANDER 6,5 – Entra e il Bologna trova quello che non aveva mai trovato in tutta la partita: qualcuno che tenesse su i palloni alti. Buono anche l’assist a De Silvestri.

Rodrigo PALACIO 5,5 – Va bene lavorare per la squadra, ma al Bologna servirebbe anche qualche gol dalla punta. E Palacio la porta non la vede mai neanche stasera, se non per una conclusione sull’esterno della rete. Dal 72’ Musa BARROW 6 – Discreto impatto con la gara, impegna Reina con una bella conclusione bassa.

All. Sinisa MIHAJLOVIC 5,5 – Il suo è un Bologna propositivo, e fin qui l’abbiamo capito tutti. Però servirebbe anche prendere in considerazione due cose: questa squadra prende gol da 38 partite consecutive (record negativo all-time dei principali 5 campionati) e alla fine incassa la quarta sconfitta in 5 uscire. Urge trova, insomma, un qualche tipo di soluzione al di là delle solite buone parole di rito.

