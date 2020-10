LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felpe, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Muriqi. All. Inzaghi

Mbappé via dal PSG, Juve tra le candidate

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

In 132 confronti in Serie A, il Bologna ha battuto la Lazio 44 volte (37N, 51P): solo contro la Roma ha ottenuto più successi nel massimo campionato (50).

Il Bologna non vince contro la Lazio da 14 partite (7N, 7P): ultimo successo il 3-1 all'Olimpico datato 11 marzo 2012.

La Lazio non raccoglieva quattro punti o meno nelle prime quattro partite stagionali di Serie A dal 2014/15, quando alla guida del club c'era Stefano Pioli - tuttavia, in quell'occasione i biancocelesti trovarono il successo in tutte le successive quattro gare.