Lazio-Sassuolo, sfida valida per la diciannovesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma domenica 24 gennaio con fischio d'inizio alle ore 18. La squadra di Simone Inzaghi ospita quella di De Zerbi. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Akpa-Akpro, Leiva, Milinkovic-Savic, Marusic; Immobile, Correa. All. S. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cataldi, Luis Alberto, Luiz Felipe, Proto

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Obiang; Defrel, Djuricic, Traoré; Caputo. All. De Zerbi

Squalificati: Chiriches

Indisponibili: Berardi, Boga, Bourabia, Locatelli, M. Lopez, Schiappacasse

Statistiche Opta

Il Sassuolo ha perso otto partite di Serie A contro la Lazio (3V, 3N): solo contro Juventus (11), Atalanta e Milan (nove) i neroverdi hanno perso di più, ma in questo campionato hanno già giocato e perso contro tutte e tre le squadre.

In sette sfide di Serie A tra Lazio e Sassuolo in casa dei biancocelesti, ben sei volte hanno segnato entrambe le squadre: unica eccezione uno 0-2 nel febbraio 2016 - si sono realizzati 29 gol in queste sfide, una media di 4.1 a partita.

La Lazio ha vinto le ultime tre partite di Serie A e non arriva a quattro successi di fila nella competizione da febbraio 2020.

La Lazio ha ottenuto tre successi casalinghi consecutivi in Serie A per la prima volta da giugno e ha subito un solo gol nel parziale: in precedenza aveva ottenuto tre vittorie interne in 10 gare (2N, 5P).

Il Sassuolo ha ottenuto 30 punti finora: il record dei neroverdi a metà campionato risale al 2015/16: 31 punti dopo 19 gare giocate.

Il Sassuolo ha perso le ultime due trasferte di campionato, dopo che aveva ottenuto cinque successi e due pareggi nelle precedenti sette - i neroverdi non arrivano a tre sconfitte esterne di fila da settembre 2019.

Il Sassuolo ha segnato 31 gol finora in campionato: in Serie A ha raggiunto questo numero di reti al più presto nel 2019/20, dopo 20 partite.

Il Sassuolo ha segnato il 77% dei propri gol nel secondo tempo (24/31), percentuale record in questo campionato - la Lazio è invece la squadra che ha realizzato più reti nei 15 minuti successivi all’intervallo (nove, al pari del Milan).

L’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha segnato in sette delle nove partite di campionato disputate da inizio dicembre a oggi; nel periodo è il giocatore che è andato in gol in più gare di Serie A.

Da quando è in Serie A, il Sassuolo ha guadagnato in media 1.4 punti nelle partite in cui ha giocato Domenico Berardi, 0.9 nelle gare in cui non è sceso in campo.

