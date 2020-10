Sabato sera all'Olimpico la Lazio di Inzaghi ospiterà il Bologna per la quinta giornata di Serie A. Il tecnico bianccoeleste ha presentato così la partita in conferenza stampa:

"È un giocatore arrivato in estate con grande umiltà. Ha lavorato ogni giorno al massimo per conquistarsi il posto. Uno che ha giocato in Champions può scendere in campo anche domani. Contro il Bologna sarà una gara insidiosa, la squadra rossoblù ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato".