Jerdy SCHOUTEN 6,5: senza paura in mediana. Gara molto positiva in qualità di frangiflutti.

Musa BARROW 8: scatenato, il man of the match. Due reti realizzate, una più bella dell'altre e altrettante salvate da uno strepitoso Cragno. A questo punto, deve solo ottenere continuità di rendimento.

Gabriele ZAPPA 6,5: grandi percussioni per il giovane ex Pescara lungo l'out di destra e secondo assist vincente consecutivo, questa volta per Simeone, in occasione del momentaneo vantaggio per 1-2 firmato Simeone a inizio ripresa.