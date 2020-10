In una partita divertentissima e dai ritmi mozzafiato, il Bologna torna a vincere battendo 3-2 in rimonta il Cagliari portandosi a 6 punti. Sardi in vantaggio due volte, prima con João Pedro, poi con Simeone dopo il momentaneo 1-1 firmato Musa Barrow. L'ex Atalanta, scatenato, metterà il punto esclamativo sulla rimonta felsinea al 56' dopo il 2-2 firmato Soriano quattro minuti prima.