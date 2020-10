Alex CORDAZ 6,5 - Bravo in uscita su Portanova nella prima frazione, sempre sicuro in uscita.

Non basta Morata, il Crotone ferma la Juve

Luca MARRONE 5,5 - Ex bianconeri, prova a tenere la linea difensiva alta. Sorpreso da Morata in occasione del gol.

Salvatore MOLINA 6,5 - In mezzo, porta sostanza, duelli e grinta. Un gladiatore. ( Dal 87' PETRICCIONE SV )

Luca CIGARINI 6 - Falloso, ammonito, non troppo preciso nelle verticalizzazioni. Ma la sua presenza in mezzo é vitale. Dá i tempi alla sua squadra.

Milos VULIC 6,5 - Bel giocatore. Tecnica di base elevata ed idee interessanti. Bravo negli inserimenti senza palla. ( Dal 73' SILIGARDI 6 - Un colpo di testa e una conclusione in una ventina di minuti)

Junior MESSIAS 6,5 - Tra le linee e in ripartenza crea diversi pericoli. Mancino educato, buona corsa, ottimi mezzi tecnici. Dovrebbe essere piú cinico quando va al tiro.

SIMY 7 - Freddissimo dal dischetto, bravo a farsi trovare pronto come punto di riferimento davanti. Copre benissimo il pallone.

ALL. Giovanni STROPPA 6,5 - Buon Crotone, propositivo, determinato, convinto. Passi avanti evidenti.

Gianluigi BUFFON 6 - Su Simy non intuisce. Bravo su Pereira.

Leonardo BONUCCI 5 - In ritardo su Reca: ci sta il rigore. Spesso non riesce a tenere la linea dietro. Malino.

Merih DEMIRAL 6,5 - Quarta gara di fila dopo le tre in Nazionale. Usa l'intelligenza. Dietro si fa notare, bene in un paio di chiusure.

Manolo PORTANOVA 6 - Volenteroso, aggredisce, pressa, ci prova, va al tiro. La sorpresa di Pirlo non demerita. Mezzo voto in meno perché spreca una ottima chance. (Dal 56' CUADRADO 6,5 - Entra bene nel match, ispirato a destra, prova a mandare in gol Morata)