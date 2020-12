Crotone-Spezia, match della 11a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Scida di Crotone si è concluso col punteggio di 4-1. Gara arbitrata da Giua e successo importante per il Crotone di Giovanni Stroppa, che ha trovato la prima gioia in questo campionato grazie alla doppietta di Messias e alle reti di Reca e Eduardo Henrique, e che é salito a quota 5 punti in classifica. Ko lo Spezia di Italiano, a segno con Farias nel primo tempo, ma crollato nel secondo tempo. Vediamo insieme migliori e peggiori.

===Le pagelle del Crotone===

Alex CORDAZ 6,5 - Bravo su Piccoli nel primo tempo. Sicuro in uscita.

Lisandro MAGALLAN 5 - Troppo lento, troppo macchinoso, troppo distratto per la categoria. Farias lo salta sempre. (Dal 73' CUOMO 6 - Dentro nel finale. Molto concentrato, regge bene)

Luca MARRONE 6 - Un po' meglio del solito. Nella ripresa guida bene la linea. Difetti? Non gioca mai d'anticipo, a volte tarda ad alzarsi, sbaglia in appoggio.

Sebastiano LUPERTO 6 - Prova di sostanza. Tiene bene contro Agudelo e Gyasi.

Pedro PEREIRA 6,5 - A destra, bel duello con Bastoni. Nel primo tempo difende e basta, nella ripresa sale e trova anche l'assist per Eduardo.

Salvatore MOLINA 7 - Uno dei piú lucidi nel Crotone. Dai suoi lanci arrivano il gol di Messias e Reca. Provedel gli nega il gol. Gran partita.

EDUARDO HENRIQUE 6,5 - In mezzo, lottatore, piedi discreti. Non male come prima da titolare, visto che trova anche il gol nel secondo tempo.

Niccoló ZANELLATO 5 - Errore gravissimo quello che regala il gol a Farias. Fatica a riprendersi, sbaglia tanto anche quando lancia lungo. Ottimi mezzi fisici, meno quelli tecnici. (Dal 89' RIVIERE SV)

Arkadiusz RECA 7 - Vivo e pimpante. Ci prova e spinge. Nella ripresa trova anche il suo primo gol in Italia.

Junior MESSIAS 8 - Anima del Crotone e giocatore di assoluto livello. I due gol sono molto belli, le sue accelerazioni infiammano la partita. Ci prova sempre, entra anche nel terzo gol con un filtrante notevole.

Nwankwo SIMY 6 - Gioca di sponda, prova a far salire la squadra. Grande sacrificio, ma non si rende mai pericoloso. Suo l'assist per il 4-1 finale.

ALLENATORE: Giovanni STROPPA 7 - Crotone ancora vivo. Imposta bene la partita, la vince sugli esterni e grazie al suo pupillo Messias.

Eduardo Enrique - Crotone-Spezia - Serie A 2020-2021 Credit Foto Getty Images

===Le pagelle dello Spezia===

Ivan PROVEDEL 6,5 - Molto bene nelle uscite, alte e basse. Bravissimo su Messias e Molina nella ripresa. Sui gol subiti non ha colpe.

Salva FERRER 5 - Ammonito, falloso, poco preciso, spesso saltato. Italiano lo toglie all'intervallo. (Dal 46' SALA 4,5 - Peggio di chi lo aveva preceduto. Reca lo devasta)

Claudio TERZI 5 - Gioca d'esperienza con Simy, ma spesso commette fallo. Nel gol di Messias arretra troppo e si fa saltare.

Julian CHABOT 4,5 - Subito ammonito. Bravo in un paio di uno contro uno con Messias, male nel posizionamento in tutti i gol subiti. Un paio di palloni persi da brividi.

Simone BASTONI 6 - A sinistra con furore. Spinge, corre, si propone. Poi peró perde Pereira in occasione del terzo gol calabrese. (Dal 83' MARCHIZZA SV)

Nahuel ESTEVEZ 5,5 - Si nota poco, tiene la posizione, gioca di prima. Probabilmente piace per questo a Italiano.

Matteo RICCI 6 - Ogni azione spezzina passa dai suoi piedi. Coraggioso, ma troppo impreciso nella ripresa.

Tommaso POBEGA 5,5 - Non sta benissimo fisicamente e si vede. Un sinistro fuori, alcuni buoni recuperi difensivi. (Dal 58' MAGGIORE 5,5 - Insomma. Entra con voglia, si spegne presto)

Diego FARIAS 6,5 - Gol da rapinatore. Scaltro e lesto. Punta sempre il diretto avversario. (Dal 83' VERDE SV)

Roberto PICCOLI 5 - Alcuni movimenti da attaccante vero. Cordaz gli nega il gol. Poi sparisce nella ripresa.

Kevin AGUDELO 5,5 - Fumoso. Non trova la giocata giusta, ma prova a non far mai le cose banali. (Dal 58' GYASI 5,5 - Non porta vivacitá, non porta alcuna ventata di freschezza)

ALLENATORE: Vincenzo ITALIANO 5 - Spezia troppo alto, preso dentro da imbucate laterali. Ok giocarsela sempre a viso aperto, ma cosí si rischiano imbarcate del genere.

