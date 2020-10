=== FIORENTINA ===

Bartlomiej DRAGOWSKI 5,5: Prestazione buona, con ottime parate. Però l'uscita sul gol di Verre è errata. Alla fine è uno sbaglio decisivo.

Federico CECCHERINI 5: Sbaglio incredibile nel primo tempo, dove trattiene ingenuamente per la maglia Quagliarella per il più classico dei rigori. La difesa della Viola non brilla, lui è sicuramente il peggiore del gruppo.

Nikola MILENKOVIC 6: Dei tre dietro è l'unico che si salva. Ha pure il merito di essere fondamentale nel gol del pareggio di Vlahovic.

Martin CACERES 5: Male nelle chiusure, spesso in ritardo. Si perde Verre in occasione del 2-1. Insomma, assolutamente insufficiente.

Federico Chiesa con la fascia da capitano: Fiorentina-Sampdoria sarà l'ultima presenza in maglia viola per il figlio d'arte? Credit Foto Getty Images

Federico CHIESA 6: Difficile dare un voto al match di Federico. Parte alla grande, con ottime giocate sulla fascia. Poi però la Fiorentina si perde e la squadra non riesce più a valorizzare il suo giocatore più rappresentativo. Nel recupero però si risveglia dal nulla, ma il suo tiro finisce sul palo. Un epilogo triste della sua storia d'amore con la maglia viola?

Giacomo BONAVENTURA 6,5: Prestazione ottima, uno dei migliori fino a quando la Fiorentina spinge.

Sofyan AMRABAT 5: Spesso lavora nell'ombra, ma il suo oscuro operato stavolta non è produttivo per la sua squadra. (Dall'86' Riccardo SAPONARA S.V).

Gaetano CASTROVILLI 6: Non al meglio fisicamente e si vede, soprattutto nel secondo tempo. Prova ad essere utile alla sua squadra con qualche giocata interessante. (Dall'81' Alfred DUNCAN S.V).

Cristiano BIRAGHI 5: Uno dei peggiori. Bereszynski e Candreva lo spengono e lui non riesce mai a creare nulla.

Dusan VLAHOVIC 6,5: Buona partita dell'attaccante viola, che prova a rendersi pericoloso nel primo tempo e trova la via del gol nella ripresa.

Christian KOUAME 5: Un tiro in porta, clamoroso, sprecato ad inizio partita. Dopo quell'occasione sbagliata si spegne, diventando un fantasma. (Dal 56’ Patrick CUTRONE 5 - Entra con tanta voglia ma non riesce mai a rendersi pericoloso).

All. Giuseppe IACHINI 5: Passo falso peggiore di quello di settimana scorsa a San Siro. Contro l'Inter è arrivato un KO rocambolesco, qui la Fiorentina perde sotto tutti i punti di vista. Certo, Chiesa poteva pareggiarla all'ultimo secondo, ma la sconfitta è meritata. C'è da essere più precisi in difesa, più incisivi a centrocampo e più pericolosi davanti. L'assenza di Ribery si è fatta sentire.

L'abbraccio fra Fabio Quagliarella e Antonio Candreva, Fiorentina-Sampdoria, Getty Images Credit Foto Getty Images

=== SAMPDORIA ===

Emil AUDERO 6,5: Solo un intervento da segnalare, nella prima frazione su Kouamé, ma non è nulla di straordiaria. Si prende mezzo punto in più per il bellissimo lancio, decisivo, per il gol di Verre.

Bartosz BERESZYNSKI 6: Aveva giocato malissimo settimana scorsa. Stavolta invece fa il suo sulla fascia, spegne completamente Biraghi nella prima frazione.

Lorenzo TONELLI 6,5: Perfetto, nessuna sbavatura. Ottime chiusure, sempre preciso.

Maya YOSHIDA 6: Parte male, sempre criticato da Ranieri per i mancati anticipi su Kouamé e Vlahovic. Ma dopo un momento di sbandamento trova la quadra e fa un secondo tempo assolutamente sufficiente.

Tommaso AUGELLO 5,5: Parte bene, attaccando la profondità. Ma nel secondo tempo si perde. Uno dei pochi negativi di questa Sampdoria. (Dall'84' Vasco REGINI S.V)

Antonio CANDREVA 6,5: Non inizia al meglio, ma come tutta la Samp cresce alla distanza. Tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa semina il panico sulla fascia. Valore aggiunto per questa squadra. (Dal 69' Mehdi LERIS 5,5: Bene ma non benissimo. Nel senso che dal suo ingresso la Samp non attacca più sulla fascia. Non è pericoloso e spumeggiante quanto dovrebbe).

Morten THORSBY 6,5: Ottime geometrie, specie nel primo tempo. Ma soprattutto tantissime palle rubate a centrocampo. Diga veramente ottima quest'oggi.

Albin EKDAL 6,5: Insieme a Thorsby crea una mediana veramente insuperabile. (Dall'84' Antonio PALUMBO S.V).

Gaston RAMIREZ 6,5: Bella partita di Gaston che fa il suo in fase offensiva. (Dal 69' Kristoffer ASKILDSEN 6,5: Senza infamia e senza lode. Entra ma non lascia il segno).

Mikkel DAMSGAARD 6: A sorpresa messo in campo, non delude le attese. Alcune ottime giocate in zona offensiva. (Dal 69' Valerio VERRE 7,5: Forse in questa Sampdoria, solida e cinica, manca un po' di qualità. Lui la porta appena entrato, con un gol da cineteca. Veramente spettacolare. ).

L'esultanza di Fabio Quagliarella, Fiorentina-Sampdoria, Getty Images Credit Foto Getty Images

Fabio QUAGLIARELLA 6,5: Solita partita di Fabio, che anche oggi timbra il cartellino. Ma la sua partita non è solo il rigore, ma c'è anche tanto sacrificio in zona offensiva e molti tocchi per i compagni in modo da far salire la squadra.

All. Claudio RANIERI 7: Una vittoria meritata per la banda di Ranieri, che fa certamente di più rispetto ai padroni di casa. La squadra blucerchiata gioca un calcio non bellissimo da vedere, ma preciso e ordinato. E poi la bella notizia di ritrovarsi un giocatore come Verre: per ora l'ex Verona parte dalla panchina, ma a breve reclamerà il suo meritato spazio.

