Genoa-Milan, match della 12a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Ferraris si è concluso col punteggio di 2-2. Gara arbitrata da Orsato, il Genoa non riesce a trovare la vittoria per l'11a giornata consecutiva mentre il Milan grazie al 2-2 conserva il primato in classifica a +1 sull'Inter e infila il 24° risultato utile consecutivo in Serie A. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match, informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

Le pagelle del GENOA

Mattia PERIN 6 – Un paio di parate importanti, tra tutte quella su Rebic nel primo tempo. Sul gol di Calabria però non è reattivissimo.

Edoardo GOLDANIGA 6,5 – Rende meglio da terzino che da centrale. Dopo una vita Edo Goldaniga si riscopre attento in copertura in fascia e pericoloso nel finale di testa. Bella partita.

Mattia BANI 6,5 – Difensore tosto, a volte anche ruvido. Ma senza dubbio efficacie. Contiene alla grande Leao.

Andrea MASIELLO 6 – Gioca anche lui una buona partita. Nel finale forse è poco rapido sull’inserimento di Kalulu, ma la colpa più che altro è di chi si fa sovrastare di testa.

Luca PELLEGRINI 5.5 – Non convince nel primo tempo, dove offre poco in spinta e soffre un po’ l’intraprendenza di Castillejo. Dal 46’ Lennart CZYBORRA 6 – Meglio con Czyborra in campo, ma è anche vero che Saelemaekers si dimostra avversario assai meno insidioso.

Paolo GHIGLIONE 6,5 – Tanti cross da destra e un assist davvero delizioso per la testa di Destro.

Lukas LERAGER 6 – In mezzo al campo gioca una partita onesta fatta di coperture e smistamenti.

Stefano STURARO 6 – Primo tempo un po’ in difficoltà, esce paradossalmente nella ripresa, con un Genoa più intraprendente. Dal 76’ Valon BEHRAMI – sv.

Marko PJACA 5,5 – Piazzato largo a sinistra nel 4-4-2 di Maran perde un po’ della sua efficacia. Dal 68’ Filippo MELEGONI 6 – Ingresso in campo per un finale senza sbavature.

Eldor SHOMURODOV 6,5 – Quanto lavoro per la squadra. Un giocatore non banale: mette fisico, ma anche tecnica nella protezione del pallone. C’è il suo zampino anche nel primo gol di Destro. Dall’85’ Ivan RADOVANOVIC - sv.

Mattia DESTRO 7,5 – Scatenato. Una doppietta in A non arrivava da 3 anni ma non è tanto quello il ‘dettaglio’, quanto la voglia e l’abnegazione che in mette in tutto il lavoro per la squadra dal primo minuto. Chissà che non abbia recuperato gerarchie nella scala di Maran dopo stasera. Del resto 3 gol in 3 partite da titolare... Dal 76’ Gianluca SCAMACCA – sv.

All. Rolando MARAN 6,5 – Questo Genoa ha dimostrato di esserci sia con la Juventus che con il Milan. Attento e tutto sommato tonico. Dalla prossima però arrivano le partite dove dovrà iniziare davvero a fare punti.

Le pagelle del MILAN

Gianluigi DONNARUMMA 6,5 – Eccellente nel finale quando salva sulla girata di Scamacca.

Davide CALABRIA 7 – Pesca il jolly con un gran tiro dalla distanza arrivato dopo aver stoppato male il pallone. Ma al di là di quello spinge tanto ed è generoso.

Pierre KALULU 6,5 – Difensivamente non gioca una gran partita: è spesso in difficoltà nella prima frazione con il lavoro sia di Shomurodov che di Destro; con l’attaccante del Genoa che gli svetta tra l’altro sopra nel gol di testa. Pesca però la cosa più importante della gara del Milan: la zampata che evita la sconfitta. E dunque...

Alessio ROMAGNOLI 6 – Anche qui Shomurodov e Destro lo mettono spesso in difficoltà. Si salva grazie alla sponda che vale l’assist a Kalulu.

Diogo DALOT 5,5 – Mettiamola così: sostituire Theo Hernandez non era esattamente una passeggiata. Però Dalot combina davvero poco.

Sandro TONALI 5,5 – Ordinato, ma non basta. Il Milan non riesce a trovare il cambio di ritmo e la velocità di gioco necessaria scardinare le maglie del Genoa. Dal 77’ Brahim DIAZ – sv.

Franck KESSIE 5,5 – Le sta giocando veramente tutte e le tante partite iniziano a farsi pesare. Meno brillante del solito.

Samuel CASTILLEJO 6 – Fra i più positivi del primo tempo, non ne si capisce onestamente il cambio... Dal 53’ Alexis SAELEMAEKERS 5 – ...Anche perché Saelemaekers a differenza sua non combina nulla.

Hakan CALHANOGLU 6 – Una serata non brillantissima nemmeno per lui, che ormai ha abituato i rossoneri a ben altri standard. Detto questo, è rimasto uno dei migliori degli avanti del Milan a Marassi.

Ante REBIC 5,5 – Meriterebbe la sufficienza solo per quel lampo di assoluto genio: triplo dribbling con tunnel e conclusione a impegnare Perin. Il problema è che negli altri 52 minuti non fa praticamente nulla degno di nota. Dal 53’ Jens HAUGE 6 – Una piccola scossa in più, con il solito piattone all’angolino in cui sfiora il colpaccio nel finale.

Rafael LEAO 5 – Praticamente mai pervenuto.

All. Stefano PIOLI 6,5 – E’ un Pioli pienamente promosso per un semplice motivo: con la squadra ridotta all’osso e con tanti uomini stanchi, i suoi ragazzi riescono comunque a non perdere. Significa che il lavoro fatto sull’aspetto mentale è importante. Difficile chiedere qualcosa in più senza Ibrahimovic, Bennacer, Kjaer e Theo Hernandez. O no?

