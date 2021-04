Roma-Atalanta, match della 32a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Olimpico di Roma, si è concluso col punteggio di 1-1. Nerazzurri in vantaggio nel primo tempo con Malinovskyi, pareggio giallorosso con un gran tiro di Cristante nella ripresa. Qui migliori e peggiori del match.

===Le pagelle della Roma===

PAU LOPEZ 7 - Nel primo tempo tiene a galla la Roma. Bravo su Ilicic e Zapata. Sicuro anche su Freuler.

Gianluca MANCINI 5,5 - Non benissimo. Soffre sia Zapata che Malinovskyi quando si allargano dal suo lato. Zona da cui arriva anche il gol dell'ucraino nel primo tempo.

Bryan CRISTANTE 6,5 - In ritardissimo sul primo gol. Fatica ad impostare, pressato sempre da Zapata. Poi nella ripresa tira fuori un siluro da fuori che si insacca all'angolino. Gol dell'ex.

Roger IBANEZ 5 - Prova a reggere, ma quando Ilicic lo punta soffre. Ci mette il fisico, poi prende due gialli nel recupero.

Rick KARSDORP 5,5 - Gosens lo brucia sul gol di Malinovskyi. In generale poca spinta e tanta difficoltá nella prima frazione, un leggero miglioramento nella ripresa, ma dopo l'espulsione di Gosens.

Jordan VERETOUT 6 - Regia basica e senza acuti. In inferioritá numerica in mezzo, non riesce a reagire fino all'espulsione di Gosens. Lí cambia ritmo e gioca un buon finale.

Gonzalo VILLAR 5,5 - Un po' troppo falloso e discontinuo. Corre, si impegna, ma non offre qualitá. (Dal 76' CARLES PEREZ 6,5 - Entra bene, impegna Gollini, ci prova)

Riccardo CALAFIORI 6 - A sinistra, diligente e impegnato nella fase difensiva. Ammonito per un fallo su Zapata. Esce all'intervallo per un infortunio. (Dal 46' BRUNO PERES 6 - Non male nella ripresa. Gioca di prima, si propone)

Henrikh MKHITARYAN 5,5 - In ombra. Sulla trequarti non riesce a trovare la luce e a duettare con Dzeko. Condizione fisica da ritrovare. (Dal 85' MAYORAL SV)

Lorenzo PELLEGRINI 6 - Qualche idea e qualche lancio nel primo tempo. Meglio nella ripresa, quando verticalizza e trova spesso Dzeko.

Edin DZEKO 5,5 - Gioca di sponda, tenta di dare profonditá. Parte abbastanza bene, poi sparisce, poi ricompare nella ripresa. Impreciso al tiro.

ALL. Paulo FONSECA 6 - Roma dai due volti. In enorme difficoltá per un'ora, poi benissimo in superioritá numerica. Dietro "balla" sempre troppo. Cambi un po' tardivi.

===Le pagelle dell'Atalanta===

Pierluigi GOLLINI 6,5 - Attento su un cross di Dzeko e su un sinistro di Pellegrini. Molto in ritardo invece sul gol di Cristante: parte tardi e non riesce a intervenire. Bravissimo nel finale su Dzeko e Carles Perez.

Berat DJIMSITI 6,5 - Duello ruvido sui palloni alti con Dzeko. Bene nel complesso.

Cristian ROMERO 7 - Difensore, ma anche mediano e centrocampista. Anticipa tutto e tutti.

José Luis PALOMINO 6,5 - Molto attento e lucido. Sta bene e si vede negli allunghi all'indietro.

Joakim MAEHLE 6 - A destra con vigore. Un po' impreciso al cross, ma sempre presente.

Marteen DE ROON 6 - Unico a non lanciarsi in avanti. Copre con saggezza, cala nel finale.

Remo FREULER 6 - Solito baluardo centrale. Per un'ora domina, si inserisce, va al tiro, poi deve rincorrere e soffre.

Robin GOSENS 5 - A sinistra con il coltello tra i denti nel primo tempo. Assist per Malinovskyi, affondi, cross. Nella ripresa due ammonizioni in pochi minuti. Rovina la sua partita e quella dell'Atalanta.

Josip ILICIC 6 - Alternanza di cose buone e cose meno buone. Gasperini si sgola come al solito per svegliarlo dalle pause. (Dal 59' PASALIC 5,5 - Poco impattante. Non entra nel ritmo del match, viene surclassato in mezzo)

Ruslan MALINOVSKYI 7 - Prima manda in porta Ilicic e Zapata, poi con un sinistro fulmineo sblocca il match. Momento d'oro. (Dal 59' MURIEL 4,5 - Brutto ingresso. Entra e spreca una colossale occasione da gol tutto solo su assist di Zapata. Poi sbaglia un paio di appoggi, viene sempre anticipato)

Duvan ZAPATA 7 - Impressionante a livello fisico. Torna a coprire, riparte, gioca in appoggio, va al tiro, allunga. Una belva. (Dal 73' TOLOI 6 - Utile sui palloni alti nel finale)

ALL. Gian Piero GASPERINI 6,5 - Atalanta molto bene fino all'espulsione di Gosens. Non é sua responsabilità se davanti sprecano l'impossibile. Finale in sofferenza.

