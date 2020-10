===SASSUOLO===

Andrea CONSIGLI 7 – Prende tre gol ma nel primo tempo ne salva altrettanti con almeno 2 interventi di livello e qualche parata buona. Ottima prova.

Kaan AYHAN 5,5 – Spinge poco e soffre parecchio. Non un grande impatto. Dicono sia forte anche su punizione ma nell’unica calcia centra in pieno la barriera. Dal 61’ Jeremie BOGA 5 – Appena entrato si mangia un gol. Non un grande impatto.

Vlad CHIRICHES 6 – Dietro a tratti è deriso da Belotti, ma se il Sassuolo alla fine la pareggia è merito di un suo tiro senza alcun senso che finisce dritto-dritto sotto l’incrocio. Jolly.

Gian Marco FERRARI 5 – Fatica a contenere le spinte di Belotti e gli inserimenti di Verdi.

Giorgios KYRIAKOPOULOS 5 – Soffre e non poco, specie nel primo tempo, la spinta di Vojvoda. Dal 74’ ROGERIO 6 – Finale senza macchie né onori particolari.

Manuel LOCATELLI 6 – Un po’ meno brillante e appariscente di altre occasioni. O almeno questo ci è parso di scorgere nella nebbia...

Maxime LOPEZ 5,5 – Qualche leggerezza di troppo nel corso del primo tempo. Non ci è parso, alla sua prima da titolare, questo clamoroso giocatore decantato da alcuni. Ma è solo una partita e non significa nulla. Dal 61’ Mert MULDUR 6,5 – Entra e garantisce la consueta spinta, oltre che un bell’assist per Djuricic.

Domenico BERARDI 6,5 – Per un tempo non si vede, ma nel finale il suo assist risulta quello di chi ha il solito piede educato.

Giacomo RASPADORI 6 – Un paio di spunti interessanti che gli danno credito, specie perché arrivati in un primo tempo in cui il Sassuolo non si è espresso al meglio. Dal 61’ Mehdi BOURABIA 5 – La sua pagelle è nel rimprovero gridato da De Zerbi in panchina: “E’ entrato in ciabatte”.

Filip DJURICIC 7 – Svaria su tutto il fronte offensivo e si conferma uno dei migliori di questo avvio del Sassuolo. Il tocco di tacco, poi, è veramente una giocata deliziosa.

Francesco CAPUTO 7 – Un gol troppo pesante nel finale, con quel pizzico di malizia di chi ormai pare avere piena consapevolezza dei propri mezzi. Una presenza, insomma, anche in una serata che fino al minuto 85 non era stato questo granché.

All. Roberto DE ZERBI 6 – Il suo Sassuolo oggi la sfanga nel finale, nonostante un primo tempo in cui ha giocato sì di più, ma concesso anche di più. Il calcio è una bilancia e quella del Sassuolo non deve ingannare: il lato dei pro è certamente scintillante, ma continuano a esserci degli evidenti contro. Messi in luce per altro da un Torino tutto fuorché fenomenale.

===TORINO===

Salvatore SIRIGU 5 – Un paio di uscite decisamente a vuoto stasera. Roba insolita per uno del suo livello. Ingannato dalla nebbia?

Mergim VOJVODA 6,5 – Il migliore della linea del Toro anche perché evita il finale-beffa. Nel primo tempo spinge tantissimo e sfodera anche la palla che vale il gol del vantaggio. Dal 61’ Wilfried SINGO 6 – Decisamente meno spinta rispetto a colui a cui ha preso il posto.

Gleison BREMER 5 – Aveva giocato un’ottima partita, almeno prima dei 10 minuti finali. Incredibile come si faccia salire in testa da Caputo.

LYANCO 5,5 – Insieme a Bremer aveva giocato una gara sicuramente molto positiva. Non si può dimenticare però il finale.

Ricardo RODRIGUEZ 5 – In fase offensiva non si vede praticamente mai. Eppure per Giampaolo è meritevole dei 90 minuti. Dal 90’ Cristian Daniel ANSALDI – sv.

Soualiho MEITE 6,5 – Sfiora il gol in avvio di gara e gioca una partita generosa in mezzo al campo.

Tomas RINCON 6 – Gli chiedono di fare il regista e continua a non essere il suo ruolo. Se la cava più che altro grazie alla solita generosità. Dal 90’ Jacopo SEGRE – sv.

Karol LINETTY 6,5 – Partita tosta, con l’incursione che vale il gol e tanta corsa per fare da collante là in mezzo.

Sasa LUKIC 7 – Decisamente positivo. Manda in porta Verdi in avvio, trova il gol con un gran diagonale incrociato. Si muove sulla trequarti con buona qualità pur continuando a dare la sensazione di non essere nel suo ruolo preferito.

Simone VERDI 5 – Si mangia due gol abbastanza clamorosi. E questo è quanto. Dal 74’ Nicolas N’KOULOU 6 – Ingresso senza macchie e senza lodi.

Andrea BELOTTI 7,5 – Il cuore Toro, ma per davvero. Il suo gol è deciso per girare una gara che dopo il gol dell’1-1 il Sassuolo sembrava avere in mano: un sunto di voglia, potenza, fame, generosità. Imprescindibile per questo Torino.

All. Marco GIAMPAOLO 6 – Vale il discorso fatto per l’altro tecnico: questo Torino per lo meno ha fatto vedere qualcosa in più rispetto alle prime uscite, ma al tempo stesso c’è un finale troppo ingenuo. Oltre che, appunto, la sensazione che tanti giocatori non siano nel loro ruolo. Dovrà lavorare non poco Giampaolo.

