Milan-Atalanta, match della 19a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio San Siro di Milano si è concluso col punteggio di 0-3. A segno per i bergamaschi Romero, Ilicic su rigore e Zapata. Gara arbitrata da Marian. Il Milan di Stefano Pioli, nonostante questa sconfitta, rimane in vetta alla classifica, mentre l'Atalanta di Gasperini sale a sette punti dal primo posto, in terza posizione.