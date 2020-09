Probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Conti, Leao, Musacchio, Romagnoli

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Dominguez, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Squalificati: Medel

Indisponibili:

Statistiche Opta

Il Milan ha vinto otto delle ultime nove sfide contro il Bologna in Serie A (1N), incluse tutte le ultime tre.

Il Milan ha vinto le ultime quattro gare casalinghe contro il Bologna in campionato, tra le squadre attualmente in Serie A solo contro il Cagliari vanta una striscia aperta di successi interni più lunga (15).

Milan e Bologna si affrontano alla prima giornata del massimo campionato per la terza volta in Serie A; bilancio in perfetta parità con una vittoria per parte (nel 1998 per i rossoneri e nel 2008 per i felsinei).

Fantacalcio: i consigli per la 1a giornata di Serie A

Il Milan ha perso nella prima gara di campionato in entrambe le ultime due stagioni (0-1 vs Udinese e 2-3 contro il Napoli): i rossoneri non hanno mai infilato tre sconfitte di fila all’esordio stagionale in Serie A.

Il Bologna ha vinto solo una delle ultime 10 partite all’esordio stagionale di Serie A, 1-0 vs Crotone nel 2016 (4N, 5P).

Il Milan non ha perso nessuna delle ultime 12 partite di campionato (9V, 3N), è la striscia in corso più lunga in Serie A - i rossoneri non arrivano ad almeno 13 da aprile 2013 (14 in quel caso).

Solo l’Atalanta (47 punti e 55 reti) ha sia guadagnato più punti che segnato più del Milan (45 punti e 47 gol) in Serie A nel corso del 2020.

Il Bologna ha subito gol in tutte le ultime 33 partite di campionato, già striscia record negativa nella storia della Serie A.

Nel post lockdown Hakan Calhanoglu del Milan è il giocatore che ha preso parte al maggior numero di gol in Serie A: 14 (sei reti e otto assist).

Zlatan Ibrahimovic del Milan ha preso parte a 14 reti in 15 esordi stagionali in carriera nei Top-5 campionati europei: 10 gol e quattro assist.

Nicola Sansone del Bologna ha segnato quattro gol contro il Milan in Serie A (incluso uno nella gara d’andata dello scorso campionato), contro nessun’altra squadra ha fatto meglio nella massima serie.

