Probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Serie A Le pagelle di Torino-Milan 0-7: Kessie e Rebic da urlo IERI A 21:07

Indisponibili: Ibrahimovic, Tonali

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Duncan; Nainggolan; João Pedro, Pavoletti. All. Semplici

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Calabresi, Pereiro, Rog, Sottil, Walukiewicz

Statistiche Opta

Il Milan ha vinto tutte le ultime quattro partite di Serie A contro il Cagliari con un punteggio complessivo di 10-0; l'ultima rete dei sardi contro i rossoneri risale al settembre 2018, firmata da João Pedro.

Il Cagliari ha ottenuto soltanto un successo nelle ultime 34 sfide di Serie A contro il Milan (2-1 nel maggio 2017), parziale in cui non ha trovato il gol nel 50% delle occasioni (17).

Il Milan ha vinto tutte le ultime 15 partite interne di Serie A contro il Cagliari: si tratta della striscia di successi in casa più lunga per i rossoneri contro una singola avversaria nella competizione.

Il Milan ha messo a referto 72 gol in questa Serie A: nell’era dei tre punti a vittoria, solo una volta aveva segnato così tanto nelle prime 36 giornate di campionato (80 nel 2005/06).

Sei partite di fila senza perdere per il Cagliari (4V, 2N), striscia positiva che in Serie A i sardi non registravano dal dicembre 2019 (13 in quel caso, con Rolando Maran in panchina).

Dopo il successo per 3-1 contro il Benevento, il Cagliari potrebbe vincere due trasferte consecutive di Serie A per la prima volta dal settembre 2019.

Il Cagliari è la squadra contro cui Stefano Pioli ha vinto più partite da allenatore in Serie A: 10 su 18 (4N, 4P).

La prima delle due doppiette di Franck Kessié con il Milan in Serie A risale al gennaio 2018 contro il Cagliari, l’altra è stata realizzata contro la SPAL nel maggio 2019.

Simon Kjaer del Milan ha segnato cinque gol in carriera in Serie A, l’ultimo risale al dicembre 2009 contro il Cagliari con la maglia del Palermo.

João Pedro ha segnato tre gol contro il Milan in Serie A, l’attaccante del Cagliari è il miglior marcatore brasiliano nelle ultime tre stagioni nei cinque maggiori campionati europei (41 gol) – Neymar è secondo a quota 36.

Fantacalcio: i consigli per la 37a giornata di Serie A

Serie A Cagliari-Fiorentina, pagelle: Milenkovic muro, Pavoletti delude IERI A 19:50