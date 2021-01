Hakan Calhanoglu era risultato positivo al Covid-19, in un controllo avvenuto nell’immediata vigilia del match di campionato contro il Cagliari. In totale ha saltato 3 partite in cui i rossoneri hanno portato a casa, una vittoria e due sconfitte contro Atalanta e Inter. Terzo miglior assistman del campionato secondo le statistiche della Serie A, 4° in termini di passaggi chiave per i compagni, 9° per tiri totali e primo in assoluto per legni colpiti (5), Hakan Calhanoglu si sta confermando come uno dei pilastri su cui si poggia il gioco del Milan di Pioli.