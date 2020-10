Zlatan Ibrahimovic ancora positivo e con lui anche Leo Duarte. Secondo quanto riportano sia Sportmediaset che SkySport, i tamponi effettuati nella mattina di giovedì alla rosa del Milan hanno messo in evidenza che Leo Duarte e Zlatan Ibrahimovic sono ancora positivi al Covid 19: i due giocatori continueranno il proprio isolamento domiciliare in attesa del doppio tampone negativo che ne sancirà la disponibilità.

Brutto periodo questo per Ibra, che vede allontanarsi la possibilità di prendere parte al derby in programma il 17 ottobre alle ore 18, visti i tempi stretti. A 9 giorni dal Derby il Milan deve prendere in considerazione la probabilità di dover fare a meno di lui.