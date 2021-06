Milan in lutto per la scomparsa di Seid Visin, ex promessa del settore giovanile rossonero: il ragazzo di origini etiopi è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Nocera Inferiore. Aveva 20 anni. Viveva in Italia da quando era stato adottato all'età di 7 anni da una famiglia italiana. Visin aveva trascorso un breve periodo a Milanello dove era stato compagno di stanza di Ibra: "Donnarumma? Spiace, poteva diventare come Maldini" . Poi aveva deciso di lasciare Milano e di trasferirsi a Benevento per rimanere più vicino alla famiglia.