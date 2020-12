Milan-Lazio, match della 14esima giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena a San Siro, si è concluso sul punteggio di 3-2 per i rossoneri. Gara arbitrata da Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Il Milan di Pioli, in virtù di questo risultato, chiude il 2020 al comando della classifica a +1 sull'Inter. Battuta d'arresto invece per la Lazio che non riesce a replicare il bel successo sul Napoli di domenica scorsa. Per il Milan sono andati a segno Rebic, Calhanoglu e Theo Hernandez (quest'ultimo autore del gol decisivo al 92'), i gol della Lazio portano la firma di Luis Alberto e Immobile. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match, informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

Le pagelle del Milan

Gianluigi DONNARUMMA 7 - Intuisce il rigore di Immobile e lo manda sul palo con un intervento prodigioso, poi il bomber della Lazio lo trafigge ma lui non può nulla. Molto attento sui corner e sulle palle inattive.

Davide CALABRIA 6 - Parte male perché dalla sua parte si ritrova spesso in inferiorità numerica e viene messo in difficoltà da Marusic. Decisamente meglio nella ripresa. E nel finale contribuisce alla vittoria con una spinta costante.

dal 93' Diogo DALOT s.v. - Entra quando ormai la partita è finita.

Pierre KALULU 5,5 - Partita opposta a quella di Calabria. Parte molto bene, poi forse il fallo da rigore su Correa gli toglie sicurezzza. Troppo larga la marcatura su Immobile in occasione del 2-2 della Lazio.

Alessio ROMAGNOLI 6,5 - Buona la prova del capitano rossonero, attento nelle chiusure e sempre al posto giusto nel momento giusto.

Theo HERNANDEZ 7,5 - Non sembra nella sua migliore serata, poi nel finale mette il turno e per la Lazio sono dolori. Impressionante la spinta che è capace di dare alla squadra quando parte palla al piede. Gol pesantissimo e meritato. Giocatore straordinario.

Sandro TONALI 5,5 - Non convince fino in fondo perché alterna buone intuizioni a improvvisi blackout. Paga anche lo scarso affiatamento con Krunic.

Rade KRUNIC 5,5 - Lavoro oscuro che non sempre porta i risultati sperati. Rimedia un cartellino giallo che condiziona la sua gara. Meglio nella ripresa.

Alexis SAELEMAEKERS 5 - Decisamente giù di corda: sbaglia tanti palloni e non sembra al meglio della condizione fisica. Esce a metà ripresa.

dal 65' Samu CASTILLEJO 5 - Idem come sopra, con l'aggravante che dovrebbe entrare con una certa carica e cattiveria agonistica. Invece niente, calma piatta.

dal 93' Daniel MALDINI s.v. - In campo solo nel recupero, non giudicabile.

Hakan CALHANOGLU 8 - Un gol, due assist e una prestazione a tutto campo da leader tecnico. Trascinatore e uomo squadra. È davvero ovunque e fa sempre la cosa giusta. Il migliore in campo.

Ante REBIC7 - Finalmente Rebic. Sblocca il risultato con un'incornata da rapace dell'area di rigore, si procura il rigore del 2-0 e mette in difficoltà la difesa della Lazio con i suoi movimenti. Mezzo voto in meno per il gol sbagliato nel finale a tu per tu con Reina.

Rafael LEAO 5,5 - Quando accelera palla al piede fa paura, ma a differenza di quanto visto contro il Sassuolo stavolta il portoghese è decisamente meno efficace.

dal 79' Jens Petter HAUGE s.v. - Gioca pochi minuti senza mai entare nel vivo del gioco. Non giudicabile.

All.: Stefano PIOLI 8 - Voto meritatissimo a uno straordinario 2020 chiuso con merito al primo posto in classifica. Gli manca quasi mezza squadra, ma non cerca alibi. Anzi, sembra entusiasmarsi nelle difficoltà. Chapeau.

Le pagelle della Lazio

Pepe REINA 6,5 - Straordinaria la parata su Rebic nel finale che rimanda la resa della Lazio. Sui gol del Milan non ha particolari responsabilità.

Gil PATRIC 5 - Il fallo da rigore su Rebic è un concentrato di inutilità e irruenza gratuita. Anello debole della difesa.

dall'88' Wesley HOEDT s.v. - In campo solamente pochi minuti, ingiudicabile.

Luiz FELIPE 6 - Uno dei migliori fino all'80', poi va un po' in confusione di fronte all'assalto finale del Milan.

Stefan RADU 6 - Partita di ordinaria amministrazione, senza particolari squilli ma senza nemmeno errori grossolani.

Manuel LAZZARI 6 - Cerca di spingere con continuità sulla destra e per larghi tratti del match costringe alla difensiva Theo Hernandez.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6,5 - Va a corrente alternata. Ma il suo assist per il gol del 2-2 di Immobile è delizioso e geniale.

dal 74' Jean-Daniel AKPA AKPRO 5,5 - Entra male in partita rimediando subito un cartellino giallo decisamente evitabile.

Gonzalo ESCALANTE 6 - Partenza in salita, poi prende le misure in mezzo al campo e fa il suo dovere. Esce all'intervallo perché ammonito.

dal 46' Danilo CATALDI 5,5 - Cerca di dare ritmo alla manovra della squadra, ma cala vistosamente nei minuti finali quando il Milan rialza la testa.

LUIS ALBERTO 7 - Firma il gol che riapre la partita, ma non solo. Illumina San Siro con una serie infinita di giocate di alta scuola. E va sempre in verticale, che non guasta.

Adam MARUSIC 5,5 - Dormita colossale in occasione del gol di Rebic, poi si riscatta parzialmente macinando chilometri sull'out sinistro.

Joaquin CORREA 6,5 - Il primo ad accendere la luce in casa Lazio. Si procura il rigore del provvisorio 1-2 dopo avere impegnato Donnarumma con un destro velenoso. Poi deve lasciare il campo per un problema muscolare.

dal 32' Vedat MURIQI 4,5 - Fa il solletico alla difesa del Milan e stilisticamente non è certo un granché. Ha una sola palla buona in area di rigore, ma la spreca con una ciabattata di sinistro.

Ciro IMMOBILE 6,5 - Sbaglia il rigore facendosi ipnotizzare da Donnarumma, poi si riscatta ampiamente segnando uno splendido gol con un sinistro al volo in buca d'angolo.

dal 74' Andreas PEREIRA s.v. - Entra nel finale, non giudicabile.

All.: Simone INZAGHI 5,5 - Per larghi tratti la Lazio domina in mezzo al campo e sembra averne di più del Milan. Poi il crollo nel finale. Non convincono i cambi di Immobile e Milinkovic-Savic: entrambi non ne avevano più d'accordo, ma quella doppia sostituzione dà coraggio ai rossoneri e cambia l'inerzia della partita.

