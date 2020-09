Il giorno dopo avere firmato un contratto che lo legherà a titolo definitivo al Milan fino al 2025, Ante Rebic racconta le sue sensazioni a Milan TV. Dalle aspettative per la Milan, in Europa League il primo avversario è lo Shamrock Rovers al perché del cambio del numero di maglia, l'attaccante croato si mostra entusiasta di proseguire la sua avventura in maglia rossonera.