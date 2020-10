Probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Calhanoglu, Gabbia, Musacchio, Rebic

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Lo. Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Calafiori, Diawara, Pastore, Smalling, Zaniolo

Statistiche Opta

Dopo una serie di quattro sconfitte consecutive, il Milan ha ottenuto tre successi nelle ultime cinque partite di Serie A contro la Roma (1N, 1P), uno dei quali proprio nel match più recente, lo scorso giugno.

La Roma è la squadra contro cui il Milan ha vinto più volte in Serie A (75 successi rossoneri in 170 sfide).

Il Milan ha vinto le ultime due gare interne contro la Roma in Serie A; l’ultima volta in cui i rossoneri hanno infilato tre successi consecutivi in casa contro i giallorossi è stata nel 1996, con Fabio Capello in panchina.

Il Milan è l’unica squadra a punteggio pieno in questo campionato; solo tre volte nella loro storia i rossoneri hanno vinto tutte le prime cinque gare stagionali di Serie A, la più recente nel 1992/93.

Nessuna squadra ha vinto più partite del Milan dal post lockdown ad oggi nei cinque maggiori campionato europei: 13 come il Real Madrid. Quella rossonera è inoltre la formazione che ha giocato più gare nel periodo (16) senza mai perdere (segue l’Atlético Madrid a 15).

La Roma ha vinto solamente una delle ultime otto trasferte di Serie A disputate in Lombardia (4N, 3P), proprio la più recente, 3-0 contro il Brescia lo scorso luglio.

Il Milan è l’unica squadra ad aver segnato il primo gol della partita in tutti gli incontri disputati finora in questa Serie A; dall’altra parte, la Roma ha subito la prima rete del match solo una volta, nella scorsa giornata contro il Benevento.

Zlatan Ibrahimovic è il giocatore che ha realizzato più marcature multiple in Serie A da inizio luglio: quattro, due delle quali nelle due presenze più recenti nella competizione. Inoltre, l’attaccante del Milan ha segnato una doppietta in entrambe le ultime due sfide contro la Roma in campionato.

Pedro è andato in gol in ciascuna delle ultime due gare di Serie A; l’ultima volta in cui ha trovato la rete per più match consecutivi in campionato è stata nel 2011 con il Barcellona; inoltre, Pedro potrebbe diventare il primo spagnolo a segnare in tre presenze consecutive nel massimo campionato con la Roma nell’era dei tre punti a vittoria.

Il centrocampista della Roma, Jordan Veretout, ha segnato cinque gol nelle sue ultime sei presenze in campionato, quattro dei quali quattro su calcio di rigore. Tuttavia, nessuna di queste reti è arrivata lontano dallo Stadio Olimpico.

