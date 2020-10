Probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, T. Hernandez; Kessié, Tonali; Castillejo, Calhanoglu, Brahim Diaz; Colombo. All. Pioli

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Conti, Duarte, Musacchio, Ibrahimovic, Rebic, Romagnoli

SPEZIA (4-3-3): Rafael; Ferrer, Erlic, Chabot, Ramos; Pobega, M. Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi. All. Italiano

Squalificati: Terzi

Indisponibili: Capradossi, Mastinu, Mattiello, Zoet

Statistiche Opta

Prima sfida in campionato tra Milan e Spezia; c’è tuttavia un precedente tra le due squadre in Coppa Italia, un successo per 3-1 a favore dei rossoneri negli ottavi di finale del gennaio 2014.

Il Milan è imbattuto da 14 incontri di Serie A contro squadre neopromosse (9V, 5N); tuttavia, i due più recenti giocati in casa sono terminati in parità (2-2 contro il Lecce lo scorso ottobre e 1-1 contro il Verona a febbraio).

Il Milan è l’unica squadra ad essere imbattuta in Serie A dalla ripresa dei campionati a giugno. I rossoneri hanno ottenuto 11 successi e tre pareggi in 14 partite e non restano imbattuti per più gare di fila nella competizione dal marzo 2007 (15).

Il Milan va a segno da 22 gare consecutive di Serie A: solo due volte nella sua storia ha trovato la via del gol per più incontri consecutivi nella competizione, nel 1949 (27) e nel 1973 (29).

Tre punti per lo Spezia, già miglior esordiente dal 2003/04 alla terza giornata: nessuna delle squadre debuttanti in Serie A dal Siena di quella stagione ha ottenuto più di un punto nelle prime tre gare, i toscani arrivarono a quattro.

Il Milan viene da due successi consecutivi in campionato e potrebbe vincere tutte le prime tre gare stagionali in Serie A per la seconda volta nel XXI secolo, dopo il 2006/07.

Nello scorso campionato, Hakan Calhanoglu è andato a segno contro tutte e tre le squadre neopromosse affrontate in Serie A; il centrocampista del Milan tuttavia è rimasto a secco di reti contro la prima formazione proveniente dalla B in questa stagione, alla 2ª giornata contro il Crotone.

Il centrocampista del Milan Sandro Tonali ha preso parte a due gol in tre sfide contro lo Spezia in Serie B, un assist nel settembre 2018 e una rete nel gennaio 2019.

Matteo Ricci dello Spezia è il centrocampista italiano con più palloni recuperati nelle prime due giornate di questo campionato (17, al pari di Luca Cigarini).

Per la seconda volta in carriera tra Serie A e Serie B, Andrej Galabinov ha trovato il gol nelle sue prime due partite stagionali di campionato (in precedenza era successo nel torneo cadetto 2015/16 con il Novara, anno in cui poi rimase a secco per otto gare, ma concluse la stagione a quota 13).

