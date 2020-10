Buone notizie in casa Milan: Stefano Pioli ritrova in un colpo solo 3 componenti della squadra positivi nei giorni scorsi al Coronavirus. Nella tarda serata di venerdì è infatti arrivata la notizia direttamente dal sito ufficiale del club rossonero: Donnarumma, Hauge e Gabbia sono tutti risultati negativi al tampone del Covid-19 .

Donnarumma e Hauge in particolare hanno già ricevuto il via libera per la ripresa in gruppo degli allenamenti e sono regolamente convocabili (in quanto hanno già superato anche il secondo tampone di controllo, a differenza del caso Ronaldo). I due erano stati trovati positivi lunedì 26, poche ore prima del match con la Roma. Dopo meno di una settimana di fatto tornano a disposizione di Pioli.