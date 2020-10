Il Napoli ribalta e colpisce l'Atalanta, prendendosi la scena e candidandosi come vera alternativa a Juventus e Inter. La squadra di Gattuso, riposata dopo i 20 giorni in isolamento e con i Nazionali rimasti in Campania, mette in campo la sua rabbia e devasta la formazione di Gasperini. Dea non scesa in campo, scoordinata, disallineata e punita dalle stelle offensive del Napoli. Un 4-1, maturato nel primo tempo grazie al poker campano, che certifica la forza della squadra partenopea e ridimensiona un po' l'Atalanta, apparsa stanca e mentalmente scarica.