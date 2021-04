Per Antonio Conte i venti di burrasca sono arrivati a dicembre: soffiavano con violenza dopo l'eliminazione dell'Inter alla fase a gironi di Champions, una delusione cocente per una squadra che aveva affrontato la campagna europea a inizio stagione con ben altre ambizioni. Proprio in quelle settimane è nata l'Inter che ora sta salpando sicura verso lo Scudetto. Dopo lo 0-0 tombale contro lo Shakhtar, i nerazzurri hanno perso sola una volta in 20 partite, a Marassi contro la Samp. Da gennaio undici vittorie di fila hanno fatto maturare un vantaggio di +11 sui cugini del Milan, con la miglior difesa, il secondo miglior attacco (Solo l'Atalanta ha segnato di più) e una media punti di 2,46 a match. Un rendimento superiore all'epoca del Triplete di Josè Mourinho. Conte partita dopo partita si è guadagnato la fiducia di ambiente e tifosi e difficilmente lascerà la Pinetina prima della fine del contratto, ovvero giugno 2022.

Gattuso risponde con sei successi nelle ultime 8 (k.o. solo nel recupero con la Juve). Una riscossa dopo un periodo buio, contraddistinto dagli infortuni di Mertens e Osimhen su tutti, in cui il Napoli era addirittura sprofondato fuori dalla zona Europa. A febbraio, dopo il 4-2 contro l'Atalanta e l'eliminazione dall'Europa League ai sedicesimi per opera del Granada, il tecnico calabrese ha deciso in accordo con la società di iniziare il viste anche le voci sul possibile esonero . Da allora nessuno della dirigenza o dello staff tecnico ha rilasciato dichiarazioni durante il campionato. Solo in Europa League si è presentato davanti alle telecamere, per non incorrere in sanzioni da parte dell'UEFA. La squadra si è stretta intorno a Gattuso che, salvo ribaltoni,. Al Napoli, come del resto in tutta la sua carriera da calciatore e da allenatore, Gattuso non ha mai fatto un passo indietro, mantenendo sempre il suo. E gli episodi extracalcistici per farlo tentennare non sono mancati: la scorsa estate è stato colpito dal grave lutto di sua sorella, mentre prima della sosta natalizia ha rivelato di soffrire di una malattia autoimmune, la miastenia. Lui non è arretrato di un centimetro. Sempre a testa alta e pronto ad assumersi le responsabilità. Al Diego Armando Maradona contro Conte si gioca tanto: oltre alla possibilità di battere la capolista, tre punti porterebbero i partenopei al quarto posto, a sette giornate dal gong finale.