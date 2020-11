Nel giorno più difficile, senza mezza squadra, il Sassuolo lancia un messaggio all'Italia intera: questa è una squadra vera, verissima. Capace pure di espugnare il campo del Napoli, battuto per la seconda volta nella storia emiliana. De Zerbi è privo tra gli altri di Berardi, Caputo e Djuricic, ma non se ne fa un cruccio: risistema la squadra passando a un inedito 3-4-3, imbriglia gli avversari e nella ripresa si impone meritatamente grazie a un rigore di Locatelli e a un meraviglioso gioiello di Maxime Lopez. Gattuso ha risposte negative da tutti gli attaccanti, Politano escluso, e incassa il primo ko sul campo in campionato. E così, da stasera, al secondo posto da solo dietro al Milan c'è proprio il Sassuolo.