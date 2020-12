Parma-Benevento, sfida valida per la decima giornata della Serie A 2020/2021, si giocherà allo stadio Tardini di Parma domenica 6 dicembre con fischio d'inizio alle ore 15. I Ducali di Liverani si presentano a questa sfida occupando il sedicesimo posto della classifica dopo nove giornate con 9 punti, mentre i campani di Filippo Inzaghi sono quindicesimi a quota 10 punti. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

PARMA (4-3-2-1): Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Iacoponi; Kucka, Scozzarella, Kurtic; Karamoh, Gervinho; Cornelius. All. Liverani

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cyprien, Gagliolo, Grassi, Mihaila, Giu. Pezzella, Sohm, Laurini

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Ionita, Hetemaj, Improta; Insigne, Caprari; Lapadula. All. F. Inzaghi

Squalificati: Schiattarella

Indisponibili: Caldirola, Iago Falque, Viola, Maggio, Dabo

Statistiche Opta

Questa sarà la prima sfida in Serie A per il Parma contro il Benevento. Le due squadre non si sono mai affrontate neanche in Serie B o Coppa Italia.

Il Benevento ha perso due delle tre trasferte contro squadre emiliane in Serie A, pareggiando la rimanente. Finora i campani hanno trovato il successo esterno nella competizione solo in Lombardia, Toscana e Liguria.

Il Parma ha tenuto la porta inviolata in due delle ultime tre gare interne di campionato, dopo aver subito almeno una rete in tutte le precedenti nove.

Il Parma è imbattuto da tre gare casalinghe di campionato (1V, 2N), solo una volta una squadra di Liverani ha fatto meglio in incontri domestici di Serie A, il Lecce nel dicembre 2019 (quattro, tutti pareggi).

Il Benevento viene da un successo e un pareggio e per la prima volta in Serie A può rimanere imbattuto per tre gare di fila.

Il Parma è l’unica squadra a non aver ancora segnato gol con nuovi acquisti in questa Serie A.

Nonostante il Benevento sia andato a segno con giocatori di solo due differenti nazionalità in questo campionato (meno di ogni altra squadra), conta nove reti da italiani, meno solo del Sassuolo (11).

Il Parma è la squadra che ha effettuato mediamente meno tiri quando si è trovata in situazioni di svantaggio in questo campionato (uno ogni 10 minuti). Dall’altra parte, il Benevento ha effettuato il 61% delle proprie conclusioni nel torneo in corso sotto nel punteggio (percentuale più alta di ogni altra squadra).

L’attaccante del Parma Gervinho è il giocatore che ha segnato più gol in questa Serie A (quattro) senza ancora aver messo a segno reti in incontri casalinghi.

Gianluca Caprari ha preso parte a più gol in sette presenze di questo campionato con il Benevento (cinque: tre reti, due assist), che nelle precedenti 12 nella competizione con il Parma (due reti).

