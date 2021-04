Probabili formazioni

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Bani, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Man, Pellè, Gervinho. All. D’Aversa

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cyprien, Gagliolo, Iacoponi, Inglese, Kucka, Nicolussi Caviglia, Zirkzee

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pereira, Cigarini, Petriccione, Molina, Reca; Messias, Simy. All. Cosmi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Benali, Marrone, Ounas

Statistiche Opta

La sfida d'andata è stata l'unica tra Parma e Crotone tra Serie A, Serie B e Coppa Italia: successo 2-1 per i calabresi grazie alla doppietta di Junior Messias.

Il Parma non ha vinto nessuna delle cinque sfide di questo campionato contro squadre neopromosse (4N, 1P) - i crociati non hanno mai chiuso una stagione di Serie A senza registrare successi contro formazioni provenienti dalla cadetteria.

Il Crotone affronterà una squadra nelle due ultime posizioni in classifica a inizio giornata per la prima volta in questo campionato: nelle cinque precedenti sfide di Serie A contro queste avversarie ha ottenuto tre successi (2P).

Il Parma ha perso sette delle nove gare casalinghe nel 2021 in Serie A (1V, 1N): nessuna squadra ha fatto peggio in incontri domestici nel periodo.

Il Crotone ha perso subendo almeno due gol tutte le ultime 10 trasferte di campionato; l’ultima squadra che ha incassato più di una rete per più gare esterne di fila in Serie A trovando sempre la sconfitta è stata la Triestina nel 1947 (11).

Il Parma ha tenuto la porta inviolata solo in una delle ultime 20 gare di Serie A – in 18 di queste ha incassato almeno due reti.

Crotone (80) e Parma (66) sono, con lo Schalke 04 (76), due delle delle tre squadre che hanno subito più gol nei cinque maggiori campionati europei in corso.

Samuel Di Carmine del Crotone è l’attaccante con il minutaggio più elevato (976) nella Serie A in corso senza aver tuttavia segnato.

Simy del Crotone è il giocatore che ha segnato più gol (12) nei cinque maggiori campionati europei in corso in incontri in cui la propria squadra ha perso – segue in questa classifica Andrea Belotti, a sette.

Prima di Simy del Crotone, l’ultimo giocatore straniero con almeno 17 gol in una stagione di Serie A con una squadra neopromossa è stato David Trezeguet, 20 reti nel 2007/08 con la Juventus.

