Il Parma subisce gol da 16 incontri consecutivi di Serie A: record negativo per i gialloblù nel massimo campionato e seconda serie in corso più lunga, dopo quella del Bologna (35), tra le squadre attualmente nella competizione.

Considerando la vittoria a tavolino contro la Roma, il Verona ha vinto le prime due gare stagionali in Serie A per la seconda volta nella sua storia - in precedenza ci era riuscito nel 1984/85 (stagione dello Scudetto), campionato in cui vinse anche il terzo incontro.