" Suarez? I tempi del passaporto sono lunghi, è difficile che possa essere il centravanti della Juventus ". Lo ha detto Andrea Pirlo in conferenza stampa alla vigilia della sfida dell'Allianz Stadium contro la Sampdoria che segnerà il debutto in campionato dei bianconeri .

"Lo stiamo aspettando tutti, però il mercato è lungo ed è partito da poco. Ci sono problemi per qualsiasi squadra ad avere i giocatori. Per cui siamo sereni, siamo contenti dei giocatori che abbiamo a disposizione. Poi in futuro speriamo che arrivi anche il centravanti, ma non abbiamo fretta".