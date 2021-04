Roma-Atalanta, match della 32a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Olimpico di Roma, si è concluso col punteggio di 1-1. Nerazzurri in vantaggio nel primo tempo con Malinovskyi, pareggio giallorosso con un gran tiro di Cristante nella ripresa. Berganaschi che hanno sprecato piú volte il raddoppio (soprattutto con Muriel) e che dopo l'espulsione di Gosens hanno sofferto fino al pari capitolino. Roma che rimane settima, Atalanta che aggancia la Juventus al terzo posto, ad un punto dal Milan secondo.

Classifiche e risultati

Serie A Roma-Atalanta, le ufficiali: Dzeko e Ilicic dal 1', out Muriel 3 ORE FA

Il tabellino di Roma-Atalanta 1-1 (primo tempo 0-1)

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar (Dal 76' Carles Perez), Calafiori (Dal 46' Bruno Peres); Mkhitaryan (Dal 85' Mayoral), Pellegrini, Dzeko. All. Fonseca

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Ilicic (Dal 59' Pasalic), Malinovskyi (Dal 59' Muriel); D. Zapata (Dal 73' Toloi). All. Gasperini

Arbitro: Calvarese di Teramo

Gol: 26' Malinovskyi (A), 75' Cristante (R)

Assist: Gosens

Ammoniti: Calafiori, Villar

Note: al 68' espulso Gosens (A) per doppia ammonizione. Al 94' espulso Ibanez (R) per doppia ammonizione.

L'esultanza di Ruslan Malinovskyi - Roma-Atalanta Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 9 momenti chiave

14' - OCCASIONE ROMA! Dzeko affonda a sinistra e crossa, bravo GOLLINI a deviare il cross in anticipo su Mkhitaryan e poi a respingere il destro di PELLEGRINI.

22' - PAU LOPEZ! Stavolta grande parata! Ripartenza eccellente dell'Atalanta, palla di Malinovskyi per ILICIC, che calcia col destro potente. Alza in corner lo spagnolo.

26' - MALINOVSKYI! GOL! 0-1 Atalanta! Ancora Malinovskyi! Cross da sinistra di Gosens per il sinistro di prima intenzione dell'ucraino. Palla sotto la traversa. Ancora lui!

34' - ROMA ALLE CORDE! Altra grande parata di PAU LOPEZ. Zapata per FREULER, che calcia bene col destro. Vola il portiere spagnolo.

56' - Incredibile! NON LA CHIUDE L'ATALANTA. Altra grande azione, Malinovskyi per Romero, che si era spinto in avanti. TIRO FUORI DI UN SOFFIO.

64' - COSA SBAGLIA MURIEL! Cross da destra perfetto rasoterra di Zapata, Muriel tutto solo sul secondo palo. Calcia potente, ma fuori. Errore pazzesco.

75' - CRISTANTE! GOL! 1-1 Roma! Che gol! Sassata dai 25 metri dopo aver portato palla. Palla all'angolino!

81' - GOLLINI! Pellegrini affonda e verticalizza per DZEKO, che spara col destro. Bravo Gollini a salvare in corner.

93' - CARLES PEREZ! Sinistro potente! Para bene GOLLINI! Bravo qui e ottima la sponda di Dzeko.

La statistica

A partire da marzo 2021 Ruslan Malinovskiy ha preso parte a 8 gol in Serie A (tre reti e cinque assist), nessun altro centrocampista ha fatto meglio nel periodo nei top-5 campionati europei, alla pari di Jesse Lingard. (Opta)

Il momento social

MVP del match

Duvan ZAPATA - Impressionante a livello fisico. Torna a coprire, riparte, gioca in appoggio, va al tiro, allunga. Una belva.

Fantacalcio

Promosso - PAU LOPEZ - Nel primo tempo tiene a galla la Roma. Bravo su Ilicic e Zapata. Sicuro anche su Freuler.

Bocciato - Luis MURIEL - Brutto ingresso. Entra e spreca una colossale occasione da gol tutto solo su assist di Zapata. Poi sbaglia un paio di appoggi, viene sempre anticipato

Calafiori, il gioiellino della Roma più forte della sfortuna

Serie A Fonseca: "Contrario alla Superlega, i soldi non sono tutto" IERI A 12:57