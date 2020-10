La Roma cala un severo pokerissimo contro un Benevento arioso e davvero propositivo, in vantaggio dopo pochi minuti con Caprari. Arrivati sul 2-2 a metà ripresa, la band di Fonseca dilaga col rigore di Veretout e gli acuti di Dzeko e Carles Pérez. Finisce 5-2 (esattamente come tre stagioni fa), coi giallorossi capitolini che scavalcano a 7 punti quelli di Inzaghi, fermi a quota 6. Una partita in cui il risultato non deve fare dormire sugli allori Mirante e compagni, per alcuni tratti della partita in balia del bel calcio della neopromossa.