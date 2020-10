Delle 15 vittorie in trasferta conquistate dalla Fiorentina contro la Roma in Serie A, soltanto due sono arrivate nel XXI secolo: nel 2012 (1-2) la prima e nel 2018 l’ultima.

La Fiorentina va in gol da otto partite in Serie A; la Viola non fa meglio dal dicembre 2017 (10 in quel caso) con Stefano Pioli in panchina.