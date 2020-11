Nella giornata in cui Roma piange uno degli artisti e attori più rappresentativi e amati (Gigi Proietti), un’altra notizia inattesa scuote la Capitale: la positività al Covid-19 di Francesco Totti. A darne la notizia è il sito di La Repubblica che sottolinea come l’ex capitano giallorosso sia risultato positivo al tampone e sia in isolamento domiciliare con la febbre.