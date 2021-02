Roma-Udinese, match della 22esima giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Olimpico di Roma si è concluso col punteggio di 3-0. La gara è stata arbitrata da Giacomelli. La Roma di Paulo Fonseca, con questo risultato, balza virtualmente in terza posizione, scavalcando Juventus e Napoli. A decidere la sfida la doppietta di Veretout e la rete nel finale del subentrato Pedro.

Jordan Veretout, Lorenzo Pellegrini and Leonardo Spinazzola Credit Foto Getty Images

Serie A La Roma strapazza l'Udinese: 3-0 all'Olimpico 5 ORE FA

Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match, informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

Le pagelle della Roma

Pau LOPEZ, 6.5: Riesce a mantenere la porta inviolata con un grande intervento su Deulofeu nel secondo tempo. Si ripete a gioco fermo anche su Okaka. Provvidenziale.

Gianluca MANCINI, 7: Prova superlativa del centrale azzurro, che è attentissimo in fase difensiva e delizia tutti con un cross morbido precisissimo che porta al gol di Veretout al 5'.

Roger IBANEZ, 7: Anche lui molto attento in fase difensiva. Vince senza problemi il duello fisico con Llorente, anticipandolo in tantissime occasioni.

Bryan CRISTANTE, 6: Un voto in meno dei compagni di reparto perchè la sua leggerezza su Deulofeu stava per riaprire il match. Bravo comunque nel secondo tempo a salvare su Walace.

Tutti i giocatori della Roma abbracciano Jordan Veretout e Gianluca Mancini, Roma-Udinese, Getty Images Credit Foto Getty Images

Rick KARSDORP, 6.5: Prova ordinata e propositiva del terzino olandese, che macina chilometri sulla fascia e fornisce sempre sovrapposizioni interessanti.

Jordan VERETOUT, 7.5: Perfetto nel trovare il tempo dell'inserimento che sblocca il match e chirurgico come sempre dal dischetto per il raddoppio. Con questa doppietta sale a quota 9 in Campionato e sì... sarebbe un centrocampista! (dall'80' Pedro, 7: Entra nel finale e trova un gol di esperienza e classe nel recupero, con un grandissimo destro a giro. Può ancora dire la sua.

Gonzalo VILLAR, 6.5: Stravince il duello con De Paul, annullando l'argentino per tutta la gara, braccandolo in ogni zolla del campo.

Lorenzo PELLEGRINI, 5.5: Leggermente distratto in fase offensiva, spreca un paio di contropiedi e 2/3 scelte importanti negli ultimi venti metri. (dall'88' Diawara S.V.)

SPINAZZOLA, 6.5: Motorino costante sulla fascia sinistra della Roma, fa piovere continuamente cross e palloni interessanti in mezzo. (dall'88' Bruno Peres, S.V.)

Henrikh MKHITARIAN, 6: Prova senza particolari acuti dell'armeno, che però non demerita. Dai suoi piedi nasce l'azione che porta al 3-0 di Pedro.

Borja MAYORAL, 6.5: Vivace e propositivo davanti, sempre pericoloso con la sua rapidità nelle situazioni di contropiede. (DAL 69' Edin DZEKO, 6.5: Entra ed in 20' fornisce un assist e rischia di guadagnarsi un rigore. Questa Roma nob può fare a meno di lui.

Jordan Veretout mostra il cuore dopo il gol del 2-0 all'Udinese, Serie A 2020-21, Getty Images Credit Foto Getty Images

Paulo FONSECA, 7: Prova splendida dei suoi ragazzi, che entrano in campo con il piglio giusto e non lasciano mai spazio all'Udinese. Il terzo posto, con il suo organico, ad oggi è davvero un risultato eccellente. Da stolti parlare di esonero.

Le pagelle dell'Udinese

Juan MUSSO, 5.5: Si rende colpevole di un'uscita al limite che regala il rigore del 2-0 alla Roma e che macchia una prova altrimenti decisamente positiva.

Bram Nuytnick, 6.5: Prova a contenere i danni dietro, ma sembra predicare nel deserto. Risulta comunque decisivo in più di un'occasione.

Kevin BONIFAZI, 5.5: Perde il duello con Mayoral e viene costantemente colto alla sprovvista nel primo tempo. Rimandato.

SAMIR, 5: Ha colpe su tutti e tre i gol della Roma e gioca una prova distratta ed imprecisa, insolita per un difensore della sua affidabiità ed esperienza.

Stryger LARSEN, 6: Si prende la sufficienza per un salvataggio clamoroso su Ibanez nel primo tempo, ma non è mai pericoloso. (dal 61' Nahuel Molina, 5.5: Non riesce a dare il cambo di passo richiesto, soffrendo le accellerazioni di Spinazzola)

Rodrigo DE PAUL, 5.5: Spento ed incapace di trovare contromisure alla marcatura aggressiva di Villar per tutti i 90'. Ci si attende di più da uno come lui.

Spezia-Udinese, Serie A 2020-2021: Rodrigo De Paul (Udinese) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Tolgay ARSLAN, 5.5: A centrocampo perde in malo modo il duello con un formidabile Veretout. (dal 73' MAKENGO, 6: Gioca 20' senza infamie nè lodi, provando a sfruttare la stanchezza di Veretout)

Marvin ZEEGELAAR, 5.5: Anche lui è completamente schiacciato dalla proiezione offensiva di Karsdorp. (dal 73' Ouwejan 6: Entra bene nel match, riuscendo a contenere l'olandese e asuperare in un paio di occasioni Bruno Peres)

WALACE, 5,5: Nel primo tempo è un fantasma, poi cresce nella ripresa ma non riesce a sfruttare una chance colossale contro Cristante. Rimandato. (dall'85' Ilja NESTOROVSKI, S.V.)

Gerard DEULOFEU, 6: L'ultimo ad arrendersi dei suoi, con la sua velocità riesce sempre e comunque a rendersi pericoloso. Si divora il gol del 2-1 solo contro Cristante.

Fernando LLORENTE, 5: Rispetto alle ultime uscite lo spagnolo oggi stecca, non riuscendo a far salire la squadra nel primo tempo e venendo costantemente anticipato da un attentissimo Ibanez. (dal 61' Okaka, 5.5: Non riesce mai ad entrare in partita, sempre anticipato da Ibanez e Mancini)

Luca GOTTI, 5.5: I suoi sbagliano completamente l'approccio al match e non riescono a rialzarsi nella ripresa. L'avversario era comunque evidentemente superiore.

