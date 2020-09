Il Benevento di Filippo Inzaghi, all'esordio, porta a casa da Marassi una vittoria incredibile contro la Sampdoria: da 2-0 a 2-3! Una rimonta costruita grazie alla doppietta del centrale difensivo Luca Caldirola (peraltro alla prima in Serie A dopo le esperienze in Bundesliga e Serie B) e al gol finale di Letizia. A nulla valgono gli acuti blucerchiati iniziali di Quagliarella e Colley, che avevano messo la strada subito in discesa per la Samp e fatto presagire strani fantasmi alla formazione neopromossa che, esattamente tre anni fa, all'esordio assoluto in Serie A, avevano perso 2-1 a Marassi, proprio a causa di una doppietta del centravanti di Castellammare di Stabia. Una gara ricca di occasioni e che la Strega ha meritato di vincere per l'insistenza con cui si è fatta viva dalle parti di Audero.