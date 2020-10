Sampdoria incontenibile contro una Lazio incerottata e confusionaria in difesa. A Marassi finisce 3-0 per i blucerchiati, apparsi solidi e ben rinforzati dalle ultime ore di calciomercato. Ranieri le azzecca proprio tutte e fa festa - portandosi a quota 6 - con le reti sono del veterano Quagliarella e di Augello e Damsgaard, al loro primo acuto in Serie A. Biancocelesti (che restano a 4 punti), senza Immobile, oltre ai vari Lazzari, Luiz Felipe, Lulic, Bastos e Radu, senza idee in fase costruttiva anche a causa degli "spenti" Luis Alberto e Milinkovic-Savic.

Morten Thorsby vs Sergej Milinkovic-Savic, Sampdoria-Lazio Credit Foto Getty Images

Il tabellino

SAMPDORIA-LAZIO 3-0

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Candreva (79' Verre), Ekdal (58' Adrien Silva), Thorsby, Jankto (68' Damsgaard); Ramirez (57' Verre), Quagliarella (79' Keita Baldé). All.: Ranieri.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Hoedt (59' Vavro); Parolo (46' Marusic), Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (76' Cataldi), Luis Alberto, Anderson (46' Fares); Correa, Caicedo (59' Muriqi). All.: S. Inzaghi.

Arbitro: Daniele Orsato di Schio.

Gol: 32' Quagliarella (S), 41' Augello (S), 74' Damsgaard (S).

Assist: Augello (S, 1-0), Verre (S, 3-0).

Note - Recupero: 0+3. Ammoniti: Parolo, Ramirez, Caicedo, Thorsby.

La cronaca della partita in 8 momenti chiave

19' - ANDERSON DENTRO PER CORREA! L'argentino non arriva alla conclusione, frenato da Tonelli. In uscita, Audero si impossessa del pallone.

32' GOL DELLA SAMPDORIA CON QUAGLIARELLA! Parolo si perde Augello che, dalla sinistra, mette al centro un pallone tesissimo, insaccato dallo stacco imperioso del bomber blucerchiato: 1-0!

Fabio Quagliarella esulta dopo il gol alla Lazio, Sampdoria-Lazio Credit Foto Getty Images

41' - GOL DELLA SAMPDORIA CON AUGELLO! GOL BELLISSIMO DEL TERZINO SINISTRO BLUCERCHIATO! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla viene ribattuta fuori area e scaraventata in rete, dal limite, dall'ex Spezia: 2-0!

Tommaso Augello felicissimo dopo il gol alla Lazio, Sampdoria-Lazio Credit Foto Getty Images

43' - LA LAZIO RISPONDE CON CAICEDO! Girata rasoterra su suggerimento di Luis Aberto: palla che sfiora il palo!

70' - CORREA! Ottimo scambio con Muriqi: il destro rasoterra a incrociare dell'argentino sfiora il palo!

73' - MILINKOVIC-SAVIC DA FUORI! Destro di mezzo esterno e palla a lato di poco.

74' - GOL DELLA SAMPDORIA CON DAMSGAARD! Gol figlio del grande pressing della Samp: rasoterra di Quagliarella respinto da Strakosha sui piedi di Patric, che però perde malamente la palla su pressione di Verre: l'ex Verona arretra per il danese che, dalle retrovie e in equilibrio precario, insacca con l'aiuto della traversa! E' 3-0!

82' - STRAKOSHA IMPEDISCE IL 4-0 DELLA SAMP! Doppia conclusione a botta sicura: prima di Damsgaard, poi di Keita Baldé!

MVP

Augello. percussionista della fascia sinistra, da cui confeziona l'assist teso per Quagliarella. Poi, sempre in proiezione offensiva, al 41' libera il mancino all'angolino realizzando il suo primo centro in Serie A.

Fantacalcio

Promosso - Damsgaard: altra prima gioia in Serie A. Il danese classe 2000, schierato sulla sinistra, dona ulteriore frizzantezza all'offensiva blucerchiata e sfiora addirittura la doppietta al minuto 82.

Bocciato - Parolo: schierato lungo la fascia sinistra per le numerose defezioni, va completamente in balia dell'avversario, in questo causa Augello, che non riesce mai a contenere. Sostituito al termine del primo tempo.

Il momento social

