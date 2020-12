Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Sampdoria e Milan, valido per la decima giornata di Serie A e arbitrato dal signor Giampaolo Calvarese. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita del Ferraris di Genova.

Classifiche e risultati

Serie A Pioli: "Siamo una squadra vera"; Ranieri: "Milan spensierato" 2 ORE FA

La moviola di Sampdoria-Milan 1-2

39' - Serve la goal line technology per confermare che quello di Ante Rebic non è gol. La punta croata anticipa Audero in uscita e tocca di testa verso la porta ma, contrastato da Tonelli, non riesce a insaccare perché il difensore esattamente sulla linea di porta manda il pallone sul palo e poi in angolo.

45' - Duello aereo fra Jankto e Theo Hernandez con i due che mancano la palla che finisce sul braccio largo del centrocampista della Sampdoria. Calvarese ci pensa, ma poi concede il calcio di rigore fra le proteste del club blucerchiato. Quagliarella e compagni invocavano lo sbilanciamento nel contrasto prima del tocco. Braccio molto staccato dal corpo.

46' - Manca un giallo per Hauge che entra in ritardo e rifila un pestone a Ferrari.

55' - Anche la Sampdoria chiede un calcio di rigore per un mani in area in mischia su calcio d'angolo. Gabbia però prima colpisce la palla col petto che poi carambola sul braccio. Niente rigore. Il movimento in questo caso non è innaturale, come ammesso dallo stesso Ranieri nel post partita.

63' - Candreva dà una "tirata d'orecchie" a Tonali, Calvarese interviene, ma non ammonisce l'ex-Inter.

70' - Scontro in area fra Romagnoli e Damsgaard con il difensore del Milan che colpisce col gomito il volto del centrocampista blucerchiato. Protesta la Samp, ma l'azione prosegue e La Gumina al volo manda alto.

82' - Serve la goal line technology per convalidare il gol di Ekdal che di tacco anticipa tutti sul primo palo e non riesce in tempo a Donnarumma il miracolo con la palla che varca la linea prima dell'intervento del portiere.

La designazione

Arbitro: Calvarese

Assistenti: Vivenzi-Liberti

Quarto uomo: Aureliano

Var: Di Paolo

Avar: Mondin

Mihajlovic: "VAR? Si fanno le cose a c.... di cane"

Serie A Le pagelle di Sampdoria-Milan 1-2: Castillejo che impatto! 2 ORE FA