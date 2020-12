Un Milan insaziabile ottiene l'ottava vittoria nelle prime 10 giornate e vola sempre piú in vetta alla classifica. Sampdoria-Milan, match della 10a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova si è concluso col punteggio di 1-2. Gara arbitrata da Calvarese, la Sampdoria di Claudio Ranieri in virtù di questo risultato resta a metá graduatoria (11 punti), mentre il Milan di mister Stefano Pioli mantiene il primato e sale a 26 punti. I marcatori: Kessie su rigore, Castillejo appena entrato servito da Rebic ed Ekdal, su calcio d'angolo di Damsgaard nel finale. Ottimismo e splendidi segnali per il Diavolo. L'anno pare essere propizio, il gruppo inizia a credere nel sogno Scudetto.

Rebic e Tonelli in Sampdoria-Milan Credit Foto Getty Images

Il tabellino di Sampdoria-Milan 1-2

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski (Dal 20' Colley), A. Ferrari, Tonelli, Augello (Dal 82' Leris); Candreva, Adrien Silva (Dal 46' Ekdal), Thorsby, Jankto (Dal 46' Damsgaard); Gabbiadini (Dal 57' La Gumina), Quagliarella. All Ranieri

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers (Dal 76' Castillejo), Brahim Diaz (Dal 46' Hauge), Calhanoglu (Dal 90' Krunic); Rebic. All. Pioli

Arbitro: Calvarese di Teramo

Gol: 45' rig. Kessie (M), 77' Castillejo (M), 83' Ekdal (S)

Assist: Rebic, Damsgaard

Ammoniti: Kessie, Adrien Silva, Jankto

La cronaca in 9 momenti chiave

8' - MIRACOLO DI DONNARUMMA. Corner, mischia, colpo di testa di TONELLI e autentico prodigio di Donnarumma, che alza in angolo.

38' - OCCASIONE CLAMOROSA PER IL MILAN. Lancio di Theo Hernandez, REBIC controlla, supera Tonelli, super Audero, tocca di testa, ma TONELLI con un miracolo salva sulla linea e calcia sul palo. Poi la palla esce.

44' - CALCIO DI RIGORE per il Milan. Fallo di mano di Jankto in anticipo su Theo Hernandez.

45' - KESSIE! GOL! 1-0 Milan! Rigore perfetto del centrocampista, palla centrale, Audero spiazzato.

47' - PALO DEL MILAN! Cross di sinistra di Hauge, deviazione lentissima di TONALI con l'esterno, Audero non arriva, palla che sbatte sul palo.

69' - Ci prova THORSBY di testa su cross di Candreva. Palla alta, era una buona chance.

77' - 0-2! GOL! GOL DEL MILAN! SUBITO CASTILLEJO. Che azione. Palla dentro di Hauge per Rebic, che mette dentro basso per Castillejo, che col mancino fredda Audero.

80' - Grande occasione per il Milan. Va via Calabria a destra, crossa per Rebic, che colpisce male e mette fuori.

83' - GOL DELLA SAMP, che accorcia. 1-2. Corner di Damsgaard, deviazione acrobatica di EKDAL, Donnarumma non arriva sul primo palo.

Brahim Diaz, Sampdoria-Milan Credit Foto Getty Images

Il migliore - Samu CASTILLEJO – Ci mette 8 secondi esatti – otto di numero – per andare col taglio centrale verso il primo palo e mettere in ghiaccio la partita del Milan. Meglio di così, impossibile.

Il peggiore - Jakub JANKTO – Spostato a destra per contenere meglio le galoppate di Theo Hernandez, gioca una buona partita per 40 minuti. Poi, in 100 secondi perde il controllo: prima del suo braccio, regalando il rigore; poi dei nervi, con un giallo stupido. Ranieri intuisce e lo lascia negli spogliatoi.

La statistica

Con la rete alla Sampdoria, il Milan ha stabilito il proprio record di partite consecutive in gol nel massimo campionato (30).

Le pagelle

