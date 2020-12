Sampdoria-Milan, match della 10a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova si è concluso col punteggio di 1-2. Gara arbitrata da Calvarese, la Sampdoria subisce una nuova sconfitta e resta a secco di 3 punti che ormai in Serie A le mancano dalla vittoriosa trasferta di metà ottobre contro l'Atalanta. Di contro continua ad andare fortissimo il Milan di Pioli che strappa tutta la posta il palio e si riporta a +5 sull'Inter seconda in classifica. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match, informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

Le pagelle della Sampdoria

Emil AUDERO 5,5 – Rischia di prendere un gollonzo a due all’ora da Tonali. E non venite a dirci “eh ma era ben indirizzata, ben angolata”. Andava a due all’ora. Ma sul serio.

Bartosz BERESZYNSKI 6 – Deve lasciare dopo 17 minuti per un problema muscolare. Fin lì era stato attento e diligente su Theo Hernandez. Dal 17’ Omar COLLEY 6 – Un paio di chiusure importanti in ripiegamento, dove fa valere fisico e velocità.

Alex FERRARI 6,5 – Partita attenta. Una gran chiusura, nel primo tempo, con un tackle perfetto in area su Rebic, così come sempre su Rebic in un contropiede nella ripresa.

Lorenzo TONELLI 6 – Match positivo. Prima impegna Donnarumma con un colpo di testa, ma anche dietro è tutto sommato preciso giocando una gara d’ordine e salvando un gol ormai quasi fatto da Rebic.

Tommaso AUGELLO 6 – Lui, tifoso rossonero, gioca una partita sicuramente positiva. Tanto lavoro in fase di contenimento e quando può di fa vedere anche in avanti. Dall’82’ Mehdi LERIS – sv.

Antonio CANDREVA 5,5 – Combina poco a sinistra alla fine si ritrova spasso ad accentarsi in spazi intasati. Nella ripresa torna nel suo ruolo, ma a parte un bel cross per Thorsby non crea pericoli.

Morten THORSBY 6,5 – Sotto porta non è certo un cecchino e si vede, ma in una Samp molto floscia davanti sono i suoi inserimenti, spesso, a creare grattacapi al Milan.

Adrien SILVA 5,5 – Soffre un po’ troppo in mezzo al campo, dove pulisce pochi palloni e non riesce a fare uscire con ordine la Samp. Dal 46’ Albin EKDAL 6,5 – Decisamente meglio lo svedese, che alza il ritmo del pressing ed è anche pericoloso in area: il gol è una giocata degna del connazionale Ibra, così come suo è anche l’ultimo colpo di testa a impensierire i rossoneri. Ultimo a mollare.

Jakub JANKTO 5 – Spostato a destra per contenere meglio le galoppate di Theo Hernandez, gioca una buona partita per 40 minuti. Poi, in 100 secondi perde il controllo: prima del suo braccio, regalando il rigore; poi dei nervi, con un giallo stupido. Ranieri intuisce e lo lascia negli spogliatoi. Dal 46’ Mikkel DAMSGAARD 6 – Un buon impatto con la gara per una Samp nella ripresa più vogliosa anche di fare gioco offensivo.

Manolo GABBIADINI 5 – Non pervenuto per tutta la partita, lo si nota solo per l’infortunio che lo obbliga a lasciare il campo. Dal 57’ Antonino LA GUMINA 5 – Ha sempre fatto fatica a trovare spazio in A e il suo ingresso di stasera forse ne è un po’ la spiegazione: non riesce né a farsi vedere né tantomeno a incidere fisicamente. Dà la sensazione di essere un giocatore di categoria ancora acerbo per questi palcoscenici.

Fabio QUAGLIARELLA 5,5 – Prova a lottare spalle alla porta ma non è il suo. Nel primo tempo è messo sotto fisicamente da una linea molto alta e aggressiva del Milan e nella ripresa, con la Samp più alta, non riesce comunque a essere pericoloso.

All. Claudio RANIERI 6 – Prova a organizzarla alla sua maniera, ovvero studiando i punti di forza degli avversari – leggasi ad esempio la fascia sinistra con Hernandez – e agendo di conseguenza. Per il materiale a disposizione non gli si può imputare nulla. E’ punto da un episodio che gli gira la gara e dalla scarsa presenza di un attaccante che faccia la differenza.

Le pagelle del Milan

Gianluigi DONNARUMMA 6,5 – Una parata clamorosa in avvio. Tanto per ricordare a tutti la propria presenza; ma soprattutto per cambiare in qualche modo il destino di una partita che forse per i rossoneri sarebbe stata diversa. Sicuramente più complicata.

Davide CALABRIA 6,5 – Attento dietro ma presente anche in fase di spinta. Una gara di spessore per un giocatore che conferma l’enorme crescita di questa stagione.

Matteo GABBIA 6,5 – Sostituire Kjaer era un compito parecchio scomodo, ma Gabbia lo assolve con buona personalità.

Alessio ROMAGNOLI 6 – Gli avanti della Samp non sono una grande minaccia questa sera: gioca una partita senza sbavature, ma priva anche di clamorosi highlights degni di nota.

Theo HERNANDEZ 6 – E’ a lungo ben contenuto in fascia, dove Ranieri ha preparato per lui piani speciali. In quelle due o tre occasioni in cui però riesce a trovare campo spaventa la Samp.

Sandro TONALI 6 – Sfiora il gol con un tocchetto beffardo a inizio partita, ma Bennacer per ora si dimostra altra cosa. Per intenderci: non sfigura né gioca male, anzi, gioca forse una delle sue migliori partite in rossonero; ma la sensazione è che con l’algerino la palla del Milan esca meglio.

Franck KESSIE 6,5 – Si conferma giocatore di peso e sostanza. Muro in mezzo al campo, freddo dal dischetto, eccellente nelle letture.

Alexis SAELEMAEKERS 6 – Gioca una gara generosa soprattutto in ripiegamento; anche perché davanti il Milan crea e combina tutto sommato pochino a parte i due gol. Dal 76’ Samuel CASTILLEJO 7 – Ci mette 8 secondi esatti – otto di numero – per andare col taglio centrale verso il primo palo e mettere in ghiaccio la partita del Milan. Meglio di così, impossibile.

Hakan CALHANOGLU 5,5 – Si accende meno del solito, evidentemente anche lui preso dentro dal traffico intasato tra le linee della Sampdoria. Dal 90’ Rade KRUNIC – sv.

Brahim DIAZ 5 – Per un tempo fatica a trovare spazi e combina poco sull’aggressività della difesa della Sampdoria. Pioli intuisce l’antifona e dopo un tempo lo cambia. Dal 46’ Jens Petter HAUGE 6,5 – Apre l’azione che porta allo 0-2 ed è generoso in ripiegamento nell’aiutare la squadra. Un impatto sicuramente positivo.

Ante REBIC 6,5 – Lotta, lavora per la squadra, ma quello di ‘punta che deve riempire l’area’ non è proprio il suo lavoro e si vede. Nonostante questo però gioca una partita onesta: sfiora il gol e serve l’assist, assolvendo al meglio i suoi compiti.

All. Stefano PIOLI 6,5 – Non è un gran Milan quello visto stasera, ma ci sono due dati importanti: il primo è che la sua squadra sa anche essere cinica e si porta via i 3 punti; il secondo è che i rossoneri non prendono mai gol su azione. Mai. Sette dei nove complessivi subiti da situazione di palla inattiva. Un dato che non può che confermare il buon lavoro di Pioli: il Milan è una squadra estremamente organizzata e che sa cosa fare.

