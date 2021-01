Sampdoria-Udinese, sfida valida per la diciottesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Ferraris di Genova sabato 16 gennaio con fischio d'inizio alle ore 20.45. La squadra di Ranieri affronta quella di Gotti. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Damsgaard; Ramirez, Quagliarella. All. Ranieri

Squalificati: Jankto

Indisponibili: A. Ferrari, Gabbiadini

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra; Lasagna. All. Gotti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Forestieri, Jajalo, Nuytinck, Okaka, Prodl, Pussetto

Statistiche Opta

La Sampdoria ha vinto tutte le ultime tre gare di Serie A disputate contro l’Udinese, segnando sempre almeno due gol: è dal 1997 che i blucerchiati non battono quattro volte consecutive i friulani in campionato.

È dal dicembre 2012 (0-2 firmato Danilo e Di Natale) che l’Udinese non vince una trasferta di Serie A contro la Sampdoria: quello è l’unico successo friulano al Ferraris contro i blucerchiati nelle ultime 15 sfide di campionato (6N, 8P).

Nell’era dei tre punti a vittoria, Sampdoria e Udinese si sono incontrate tre volte alla diciottesima giornata e tutte le tre sfide sono terminate in parità (1-1 nel 1999, 1-1 nel 2009, 0-0 nel 2016).

La Sampdoria è l’unica squadra del massimo campionato che da inizio dicembre ad oggi non ha mai pareggiato: in otto partite tre vittorie e cinque sconfitte per i blucerchiati, tra cui tre nelle ultime quattro gare disputate (nessuna formazione di A conta più ko della Samp da inizio dicembre).

L’Udinese ha raccolto solo tre punti nelle ultime sei giornate di campionato (3N, 3P), più solo di Cagliari (2) e Parma (1); i friulani in questo arco temporale hanno realizzato solo cinque gol (solo il Parma, uno, ha fatto peggio in Serie A).

Dal 2010/11 ad oggi, soltanto Francesco Guidolin (1.58) e Igor Tudor (1.40) hanno mantenuto una media punti in Serie A più alta di Luca Gotti (1.16) alla guida dell’Udinese (11 tecnici totali inclusi questi tre).

La Sampdoria è la squadra che ha ricevuto più rigori contro in questo campionato (sette), nessuna ne ha calciati meno dell’Udinese (uno solo come Bologna, Parma e Genoa).

L’Udinese è una delle due squadre contro cui il centrocampista della Sampdoria Antonio Candreva ha realizzato più reti su rigore in Serie A (tre, tutte con la maglia della Lazio, al pari del Cagliari).

È da febbraio 2014 con la maglia della Lazio che Antonio Candreva non trova il gol in tre presenze consecutive di Serie A: in carriera il centrocampista della Sampdoria ha segnato tre reti contro l’Udinese in campionato, l’ultima delle quali datata febbraio 2015.

La Sampdoria è la vittima preferita in Serie A dell’attaccante dell’Udinese Ilja Nestorovski: tre gol in quattro sfide ai liguri, incluse due nelle sue due partite giocate al Ferraris contro i blucerchiati (ottobre 2016 e novembre 2019).

