Andrea CONSIGLI 6 - Salvato dalla traversa sulla punizione di Cigarini e battuto dal dischetto da Simy. Non deve compiere particolari interventi.

Mert MULDUR 5,5 - Costretto sulla difensiva dalle costanti avanzate di Reca, senza potersi sganciare. Bello un lancio lungo che Caputo non sfrutta (dal 53' Georgios KYRIAKOPOULOS 5,5 - Rischia il rosso, ma Pezzuto per sua fortuna lo grazia)

Vlad CHIRICHES 5,5 - Un po' impacciato. Qualche affanno, un'ammonizione rimediata. Poi è costretto a lasciare il campo per infortunio (dal 34' Kaan AYHAN 6,5 - Rimpiazza in maniera più che buona Chiriches, mostrando buone qualità)

Gian Marco FERRARI 6,5 - Non sente particolarmente l'emozione dell'ex, disputando una buona partita. Fondamentale un intervento su Simy nel primo tempo.

Jeremy TOLJAN 6 - Patisce enormemente le avanzate di Pedro Pereira, lasciando troppo spazio al portoghese. Meglio quando trasloca a destra.

Mehdi BOURABIA 5 - Non segue i dettami di De Zerbi, che si arrabbia spesso e volentieri con lui. Goffo il calcione a Cigarini che costa un calcio di rigore (dal 53' Pedro OBIANG 6 - Porta maggiore vigore a centrocampo, comportandosi meglio di Bourabia)

Manuel LOCATELLI 7 - Comanda il centrocampo del Sassuolo con una gestione spesso ottimale del pallone. E nel finale si prende pure il lusso di trovare un gol meritato.

Domenico BERARDI 7 - Magari è poco continuo, ma intanto lascia un segno più che visibile sulla vittoria: segna l'1-0 in collaborazione con Defrel e serve a Caputo la palla del tris.

Gregoire DEFREL 6 - Assieme a Berardi sforna il gol dell'1-0, potendone addirittura rivendicare la paternità. Buon primo tempo, nella ripresa cala (dal 90' Federico PELUSO s.v.)

Filip DJURICIC 6 - Il meno in palla dei giocatori offensivi del Sassuolo. Cresce nella ripresa, vedendosi annullare un gol ed entrando maggiormente nelle iniziative offensive neroverdi (dal 90' Hamed TRAORE s.v.)

Francesco CAPUTO 7 - Per un tempo non trova il modo di rendersi pericoloso. Poi, come sempre, lascia il segno. Sia dal dischetto che su azione.

All. Roberto DE ZERBI 6,5 - Ha a disposizione un arsenale di fuoco e lo sfrutta nel migliore dei modi. Anche in una giornata, a dispetto del risultato, non troppo brillante.

Alex CORDAZ 6 - Senza troppe colpe sulle reti subite. Come Consigli, anche lui non deve compiere grandi interventi.

Lisandro MAGALLAN 5,5 - Non commette errori particolari fino al recupero, quando, in collaborazione con Marrone, lascia lì un pallone che Locatelli scarica in rete.

Luca MARRONE 5 - Per buona parte della gara controlla adeguatamente il pericoloso Caputo, poi crolla nel finale, consentendo al centravanti e a Locatelli di andare a segno.

Vladimir GOLEMIC 5 - Si perde Berardi nell'azione del primo gol del Sassuolo e pure lui cede nella parte finale della gara.

Pedro PEREIRA 5,5 - Trova continuamente spazio in cui inserirsi, creando grattacapi in serie al Sassuolo. Il suo fallo di mano in area, però, è la svolta negativa della gara del Crotone (dall'84' Andrea RISPOLI s.v.)

Salvatore MOLINA 6 - Gioca di concerto con Pereira, dimostrandosi utile sia in inserimento che nell'azione di copertura.

Luca CIGARINI 6,5 - Porta esperienza ai calabresi, dimostrandosi utilissimo. Colpisce la traversa su calcio di punizione e si guadagna il rigore del momentaneo pareggio (dal 77' Tomislav GOMELT s.v.)

Milos VULIC 5,5 - Utile in mezzo al campo, ma ha sulla coscienza un gol fallito abbastanza clamorosamente sul finire del primo tempo (dal 77' Denis DRAGUS s.v.)

Arkadiusz RECA 6,5 - Come Pereira, anche lui fa su e giù per la propria fascia di competenza. Spesso insidioso al cross e in inserimento.

Junior MESSIAS 6 - Ha qualità e lo dimostra. Anche se, a dispetto di un sinistro di prim'ordine, quando può calciare verso la porta è poco cattivo.

Simy NWANKWO 6,5 - Col suo fisico tiene sempre in allerta la difesa del Sassuolo. Dal dischetto realizza la rete del momentaneo pareggio.

All. Giovanni STROPPA 6 - Qualcosa da salvare c'è, nonostante il secondo poker al passivo in tre giornate. Il suo Crotone inizia ad avere un'identità.

