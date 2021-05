Probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All. De Zerbi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Magnanelli, Romagna

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Marusic, Parolo, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Cataldi, Lulic; Muriqi, Immobile. All. S. Inzaghi

Squalificati: Luis Alberto, Luiz Felipe, Pereira

Indisponibili: Acerbi, Correa, Musacchio

Statistiche Opta

Il Sassuolo ha perso nove match di Serie A contro la Lazio (3V, 3N), solo contro la Juventus ha registrato più sconfitte nella competizione (12).

Il Sassuolo ha vinto solo una delle sette gare interne nel massimo campionato contro la Lazio (2N, 4P): 2-1 nell’ottobre 2015, con i gol di Domenico Berardi e Simone Missiroli.

Il Sassuolo ha vinto sei delle ultime otto gare di Serie A (1N, 1P), dopo che aveva ottenuto appena due successi nelle precedenti 13 partite nella competizione.

In caso di successo, il Sassuolo può stabilire un suo nuovo record di punti in una stagione di Serie A; al momento i neroverdi sono a quota 59, hanno fatto meglio solo nel 2015/16, con 61 – che sono valsi però un sesto posto finale in classifica.

La Lazio ha perso ben sei delle ultime otto trasferte di campionato (2V), incluse le tre più recenti; l’ultima volta che i biancocelesti hanno registrato quattro sconfitte fuori casa di fila in Serie A è stata nel novembre 2015.

Due partite senza vincere per la Lazio (1N, 1P): i biancocelesti non rimangono tre gare di fila di Serie A senza trovare il successo da ottobre 2020.

Roberto De Zerbi ha ottenuto 39 successi da allenatore con il Sassuolo in Serie A (su 100 vittorie totali dei neroverdi) – una percentuale di vittoria del 35%, la più alta per un tecnico nei neroverdi nella competizione.

La Lazio è la squadra contro cui Domenico Berardi ha segnato più gol su rigore in Serie A (cinque, su cinque tentativi); in generale, l’attaccante del Sassuolo ha realizzato sette reti in 11 sfide di campionato contro i biancocelesti.

Andrea Consigli (249) può diventare il primo giocatore nella storia del Sassuolo a tagliare il traguardo delle 250 presenze in Serie A; dal suo esordio con questa maglia il 14/09/2014, solo Samir Handanovic (256) ha giocato più partite nella competizione (249 anche per l’ex di giornata Francesco Acerbi).

Ciro Immobile ha segnato solo sette gol in questo girone di ritorno di campionato: ne aveva realizzati 16 nel girone di ritorno della Serie A 2019/20.

