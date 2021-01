Sassuolo-Parma, sfida valida per la diciottesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia domenica 17 gennaio con fischio d'inizio alle ore 15. La squadra di De Zerbi affronta quella di D’Aversa. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; M. Lopez, Locatelli; Traoré, Defrel, Boga; Caputo. All. De Zerbi

Squalificati: Obiang

Indisponibili: Berardi, Bourabia, Romagna

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Bruno Alves, Balogh, Giu. Pezzella; Sohm, Brugman, Kurtic; Gervinho, Inglese, Kucka. All. D’Aversa

Squalificati: Hernani

Indisponibili: Gagliolo, Karamoh, Kucka, Iacoponi, Laurini, Osorio, Nicolussi Caviglia, Valenti

Statistiche Opta

Il Parma ha ottenuto cinque successi in otto precedenti di Serie A contro il Sassuolo (1N, 2P), contro nessuna formazione ha vinto più gare nella competizione dal 2013/14 – stagione d’esordio dei neroverdi nel massimo campionato.

Il Parma ha tenuto la porta inviolata nel 50% delle sfide di Serie A contro il Sassuolo (quattro su otto) e in particolare non ha subito neanche una rete nelle tre più recenti.

Il Sassuolo ha vinto quattro degli ultimi cinque derby contro squadre dell’Emilia-Romagna in Serie A; completa una sconfitta, proprio nell’unica gara in questo parziale contro il Parma (0-1 a febbraio 2020).

Il Sassuolo ha guadagnato 29 punti finora in questa Serie A: il record di punti in un girone d’andata per i neroverdi è rappresentato dai 31 del 2015/16 (ci sono due giornate per superarlo).

Il Parma viene da una serie di cinque sconfitte consecutive in campionato e solo due volte ha fatto peggio in Serie A: sei nell’ottobre 2014 e nel dicembre 2001.

Il Parma ha realizzato un solo gol nelle ultime sei gare di campionato, rimanendo a secco di reti nelle tre più recenti – solo nell’aprile 2013 e nel dicembre 2006 i ducali non hanno trovato il gol per quattro match di fila in Serie A.

Il Parma è l’unica squadra che non è andata a segno con giocatori italiani in questa Serie A – dall’altra parte, solo il Benevento (17) ha realizzato più reti con calciatori di nostra nazionalità del Sassuolo (16).

Gli attaccanti del Sassuolo Domenico Berardi e Francesco Caputo sono i giocatori che hanno sia segnato che servito assist in più incontri differenti di Serie A da inizio luglio (cinque per entrambi).

Roberto Inglese ha segnato la sua unica tripletta in Serie A nel febbraio 2017 al MAPEI Stadium contro il Sassuolo; tuttavia, dopo il compagno di reparto al Parma Andreas Cornelius (832) è l’attaccante con il più alto minutaggio senza aver ancora trovato il gol in questa Serie A (546).

L’attaccante del Parma Gervinho è il giocatore che ha tentato più dribbling in area avversaria in questa Serie A (15) – bisogna considerare inoltre che solo il Cagliari (533) ha concesso agli avversari più tocchi nella propria area del Sassuolo (499).

