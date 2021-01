Appena tre giorni dopo la vittoria rotonda e pesante in casa del Milan e per la Juventus è già tempo di pensare a un match delicato contro il Sassuolo, quinta forza del torneo e sorpresa del campionato. Una sfida che Andrea Pirlo si troverà ad affrontare senza de Ligt, ultimo dei giocatori risultati positivi al Covid-19 in questo inizio di 2021. Il tecnico bianconero però non appare troppo preoccupato e spiega così la situazione

Col Sassuolo mi aspetto una gara difficile perché loro sono un'ottima squadra che gioca insieme da anni e hanno un bravo allenatore. Molto bravo nella parte di costruzione del gioco e dovremo stare molto attenti nella fase di non possesso e non concedere varchi a loro, perché sono bravi ad uscire dalla pressione avversaria. Demiral o Chiellini al posto di de Ligt? Stanno abbastanza bene tutti e due, magari Demiral è un po' più pronto perché viene da più partite giocate. Domani può esser lui a partire dal primo minuto. Giorgio sta molto meglio, si sta allenando con grande continuità e presto potrà partire dall'inizio”.

"Se siamo la squadra da battere? No resta il Milan"

Chi è primo in classifica è sempre la squadra da battere, in questo momento è il Milan, ma noi ci prendiamo le nostre responsabilità, sappiamo che siamo una squadra che vince da nove anni e c'è una pressione per vincere il campionato, però io considero la prima in classifica la squadra da battere. Quella di mercoledì è stata una bella vittoria, una vittoria importante ma se non vinciamo domani non è servito niente. Se non facciamo risultato domani la vittoria di San Siro passa in secondo piano come se non fosse stata una vittoria”.

"Kulusevski sta bene, Morata da valutare"

Kulusevski può giocare? Kulusevski sta bene, l'altra sera è entrato finalmente bene perché le altre volte non era stato così. Gli ho fatto i complimenti, domani vedremo se partirà dall'inizio o a partita in corso non avendo grandi soluzioni offensive. Morata si è allenato a parte, ma ha fatto poco. Valutiamo domattina se può venire in panchina. Sul mercato adesso ho altri problemi e non abbiamo un problema attaccante. Se ci saranno opportunità valuteremo”.

"Chiesa non mi ha stupito, è prototipo di un grande campione"

Chiesa sta bene aveva preso solo un colpo siamo riusciti a recuperare dopo il problema all'anca. Conoscevo le sue qualità e quindi non sono stupito. Può migliorare ancora tanto, ha soltanto 22 anni e non ha ancora fatto niente, è un prototipo di un grande campione. Deve giocare sempre come l’altra sera a San Siro, questo deve essere il suo punto di partenza”.

