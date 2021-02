Tanta, troppa Inter per la Fiorentina. Al Franchi, la squadra di Conte passa senza particolari problemi, agguantando - almeno per una notte - il primo posto in classifica. Dragowski sbarra la porta a Barella dopo pochi minuti, il numero 23 nerazzurro - in assoluto il migliore dei suoi delle ultime giornate - si vendica alla mezz'ora sbloccando il match con un preciso destro a giro dal limite dell'area. La traversa nega a Bonaventura la possibilità di pareggiare immediatamente i conti, l'Inter ringrazia e nella ripresa allunga con il tap-in ravvicinato di Perisic, imbeccato ottimamente sul secondo palo dal solito Hakimi. Gli ingressi di Kokorin e Malcuit - all'esordio assoluto con la Fiorentina - non riescono a scuotere i viola, costretti dunque a capitolare dopo gli ultimi due risultati utili consecutivi. Nerazzurri che, dall'altra parte, riscattano l'ultima sconfitta subita in Coppa Italia contro la Juve e si godono la vetta della classifica in attesa della sfida del Milan contro il Crotone.