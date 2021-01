La prima di Davide Nicola sulla panchina del Torino, coincide con una partita divertente e avvincente in quel di Benevento. La band di Filippo Inzaghi si porta sul 2-0 con Viola su rigore - al rientro dopo il lungo infortunio - e Lapadula. Poi, però, entra in gioco Zaza, schierato titolare al fianco di Belotti: doppietta e 2-2 al 93'. Chissà, ora, cosa succederà in sede di calciomercato, dal momento che il bomber lucano era sul piede di partenza... Tre gol annullati: uno a Glik sullo 0-0 e poi allo stesso Zaza e a Belotti sul punteggio di 2-1. Grossa chance sprecata da parte della Strega, che - a quota 22 - resta all'undicesimo posto. Il Toro, invece, resta in zona retrocessione, agganciando però - almeno momentaneamente - il Cagliari a 14 punti.

Il tabellino

BENEVENTO-TORINO 2-2

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Improta, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Ionita (84' Dabo), Viola; Tello (68' Caldirola), Caprari (76' Di Serio); Lapadula (84' Iago Falque). All.: F. Inzaghi.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo (46' Buongiorno), Lyanco, Rodriguez (83' Gojak); Singo, Lukic (74' Verdi), Rincon, Linetty (67' Baselli), Ansaldi; Zaza, Belotti. All.: Nicola.

Arbitro: Piero Giacomelli di Trieste.

Gol: 32' rig. Viola (B), 49' Lapadula (B), 51' e 93' Zaza (T).

Assist: Singo (T, 2-1), Belotti (T, 2-2).

Note - Recupero: 4+5. Ammoniti: Linetty, Zaza, Baselli, Glik.

La cronaca della partita in 14 momenti chiave

9' - GOL ANNULLATO AL BENEVENTO CON GLIK! Proprio lui, il grande ex: ugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla destra, si scatena una mischia furibonda nei pressi dell'area piccola, col difensore polacco che tocca la palla tre volte prima di insaccarla. Tra questi tocchi, anche uno con la mano, ravvisato successivamente da Giacomelli alla VAR. Glik che, nonostante il suo passato significativo in maglia granata (da capitano), aveva anche esultato parecchio dopo aver messo dentro la sfera...

26' - ZAZA DI POTENZA! Su palla persa da Barba, vince il pressing con l'avversario e conclude di forza in porta: ottima respinta di Montipò!

32' - GOL DEL BENEVENTO SU RIGORE CON VIOLA! Il capitano della Strega, all'esordio in campionato dopo vari infortuni (era tornato solo per il match di Coppa Italia, prima di fermarsi nuovamente) scodella un pallone delizioso per Lapadula, che in pallonetto conclude alto e al tempo stesso viene travolto da Sirigu in uscita. Dal dischetto, lo stesso Viola spiazza col mancino l'estremo difensore del Torino. E' 1-0!

49' - GOL DEL BENEVENTO CON LAPADULA! Diagonale mancino con deviazione di Rodriguez: nulla da fare per Sirigu. Palla rimessa al centro di testa da Hetemaj e prolungata verso l'attaccante della Strega dalla retroguardia granata! E' 2-0!

51' - GOL DEL TORINO CON ZAZA! Mentre il Benevento stava ancora festeggiando, cross dalla destra di Singo e colpo di testa al centro dell'ex Valencia, con leggera deviazione di Tello: gara riaperta al "Vigorito", 2-1!

55' - VOLEE IMPROVVISA DI SINGO! L'ivoriano calcia di prima intenzione col mancino: palla larga di pochissimo e Toro vicino al 2-2!

58' - CHE AZIONE DI BELOTTI! Con una magia, aggira tre avversari al limite ed entra in area: mancino potentissimo, alzato sopra la traversa da Montipò!

62' - GOL ANNULLATO AL TORINO CON ZAZA! Azione insistita dei granata: cross di Ansaldi dalla sinistra per Belotti, che cade a terra insieme a Glik e Montipò; ben appostato il bomber Lucano, che realizza il gol del pari! Ma alla VAR viene individuato un tocco di mano del Gallo.

71' - GOL ANNULLATO AL TORINO CON BELOTTI! Destro perfetto in diagonale sul filtrante di Zaza. Ma il Gallo era scattato in offside...

75' - ZAZA! Al volo, in spaccata sul secondo palo, su cross dalla sinistra di Ansaldi: palla di poco alta!

82' - HETEMAJ! Girata dei destro a palla alta, palla che sfiora la traversa: ottimo tentativo!

89' - ZAZA! Sinsitro al volo su ennesimo cross dalla mancina di Ansaldi: palla larga di pochissimo!

90'+3 - GOL DEL TORINO CON ZAZA! Grande ripartenza del Toro su tentativo di contropiede del Benevento, sprecato da Dabo e Iago Falque. Singo porta via l'uomo a Belotti, che serve in area con un splendido tracciante Zaza, il cui tiro in estirada batte Montipò: 2-2!

90'+6 - RINCON! Rasoiata potentissima sul primo palo: Montipò la tiene e il Toro rischia addirittura di vincerla!

MVP

Zaza. Due gol, uno annullato, una rimonta che porta solo il suo nome sul tabellino. Fino a ieri pedina di scambio tra mezza Serie A e Liga spagnola, questa sera schierato d'amblé da parte di Nicola al fianco di Belotti ed eroe della serata, sponda granata. E ora, in sede di calciomercato, cosa succederà?

Fantacalcio

PROMOSSO - Singo. Che cursore eccezionale... Suo il cross per Zaza in occasione del gol che riapre l'incontro. Suo il taglio intelligentissimo, che apre al tracciante di Belotti al minuto 93' per la rete del 2-2 del bomber lucano.

BOCCIATO - Tuia. Si fa rivoltare come un calzino da Belotti e, nei minuti di recupero, cade nel "trappolone" del giovane Singo.

Le pagelle

