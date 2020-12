Un pomeriggio da dimenticare per il Bologna che ha raccolto l'ennesimo ko di questo inizio di stagione (7 sconfitte su 11). La squadra di Mihajlovic ha rimediato un pesantissimo 5-1 in casa dalla Roma e deve presto rimettersi in carreggiata per non vedere da vicino i bassifondi della classifica . Unica cosa positiva della giornata, il debutto di Mattia Pagliuca . Sì, proprio figlio di Gianluca Pagliuca , indimenticabile portiere dei felsinei dal 1999 al 2006. E Mattia ha debuttato 5313 giorni dopo l'ultima partita del padre Gianluca.

Al 78', quando la partita era ormai chiusa a chiave dalla Roma, Mihajlovic ha fatto debuttare Mattia Pagliuca che ha preso il posto di Vignato. Qualche tackle a centrocampo e 12 minuti per mettersi in mostra, con la speranza di essere utile in una stagione che resta molto complicata visto i ritmi infernali per finire la Serie A in tempo per gli Europei. Il classe 2002 era alla sua seconda convocazione in prima squadra, dopo essere stato chiamato dal mister per la gara contro il Napoli del novembre scorso.