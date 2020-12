Una Roma champagne travolge il Bologna di Mihajlovic: al Dall'Ara succede tutto nel primo tempo e finisce 1-5 con gli ospiti avanti di tre reti già nel primo quarto d'ora di gioco. Gara aperta dall'autorete di Poli e portata avanti dagli acuti di Dzeko, Pellegrini, Veretout e Mkhitaryan. Inutile, per i felsinei, l'autorete ci Cristante per il momentaneo 1-3. La formazione di Fonseca, squalificato e sostituito da Nuno Campos, si porta a quota 21.

Il tabellino

Serie A Le pagelle di Bologna-Roma 1-5: giallorossi "champagne" 4 ORE FA

BOLOGNA-ROMA 1-5

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Mbaye (46' Paz); Poli (46' Medel), Svanberg (46' Dominguez); Vignato (78' Pagliuca), Soriano (69' Baldursson), Barrow; Palacio. All.: Mihajlovic.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibañez, Cristante, Kumbulla (67' Smalling); Karsdorp (91' Calafiori), Veretout (82' Carles Péerez), Villar (91' Diawara), Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko (82' Borja Mayoral). All.: Fonseca (squalificato, in panchina Nuno Campos).

Arbitro: Gianpaolo Calvarese di Teramo.

Gol: 5' aut. Poli (R), 10' Dzeko (R), 15' Pellegrini (R), 24' aut. Cristante (B), 35' Veretout (R), 44' Mkhitaryan (R).

Assist: Pellegrini (R, 0-2), Spinazzola (R, 0-3), Mkhitaryan (R, 1-4), Karsdorp (R, 1-5).

Note - Recupero: 2+2. Ammoniti: Veretout, Ibañez, Soriano, Vignato, l'allenatore del Bologna Mihajlovic, Baldursson, Dominguez.

La cronaca della partita in 18 momenti chiave

2' - BARROW CHIUDE IL TRIANGOLO CON PALACIO! Grandissima uscita di Pau Lopez, che sventa la minaccia di ginocchio!

5' - AUTOGOL DEL BOLOGNA CON POLI E ROMA AVANTI 0-1! Mkhirayan in profondità per Spinazzola, assist basso dalla sinistra per Dzeko e tocco nella propria porta di Poli, in estirada nel tentativo di un salvataggio disperato!

10 ' - GOL DELLA ROMA CON DZEKO! Questa volta il gol è tutto del bosniaco: bella verticale di Pellegrini per il bosniaco, che manda al bar Danilo e insacca alle spalle di Ravaglia! E' 0-2!

Bologna-Roma, Serie A 2020-2021: Edin Dzeko (Roma) esulta dopo il gol del momentaneo 0-2 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

13' - ALTRA PALLA SUPERBA DI PELLEGRINI PER DZEKO! Questa volta, la conclusione del bosniaco viene respinta bene, in uscita, da Ravaglia!

15' - GOL DELLA ROMA CON PELLEGRINI! Palla filtrante stupenda di Spinazzola per Pellegrini il quale, a tu per tu con Ravaglia, non può far altro che insaccare: 0-3!

Bologna-Roma - Serie A 2020-2021 Credit Foto Imago

20' - GOL ANNULLATO A SPINAZZOLA! Filtrante di Mkhitaryan per l'ex Juve e Atalanta, che calcia morbido con Ravaglia in uscita. La palla è dentro, ma la partenza dello stesso Spinazzola è stata in offside!

22' - SPINAZZOLA SE NE VA SULLA MANCINA E COMBINA CON PELLEGRINI! Il tiro dal limite dell'ex Juventus e Atalanta viene respinto da Ravaglia!

23' - DZEKO SI MANGIA LO 0-4! Cross dalla bandierina di Veretout e colpo di testa schiacciato da pochi passi del bosniaco: palla alta sopra la traversa!

24' - AUTOGOL DELLA ROMA CON CRISTANTE E 1-3! Contropiede velocissimo di Barrow che, dalla destra, mette al centro un pallone spinto nella propria porta dall'ex Benfica e Atalanta. Gara probabilmente riaperta!

25' - PALLA DENTRO DI PELLEGRINI PER DZEKO! Gran stop del bosniaco, che si gira su Danilo e conclude col mancino: palla che fa la barba al palo!

35' - GOL DELLA ROMA CON VERETOUT! Azione spettacolare e travolgente dei gialorossi, con passaggio finale di Mkhitaryan per il francese, che a tu per tu con Ravaglia non sbaglia: 1-4!

44' - GOL DELLA ROMA CON MKHITARYAN! Karsdorp se ne va sulla destra dopo che Mbaye si stira, mette la palla al centro e l'armeno - tutto solo - insacca alle spalle di Ravaglia: 1-5!

48' - GOL ANNULLATO A BARROW! Destro a giro formidabile, dai 20 metro. Tuttavia, il gambiano, era partito in offside.

56' - PALACIO TUTTO SOLO DAVANTI AL PORTIERE! Pau Lopez respinge: che errore per l'argentino, dapprima fermato dalla bandierina alzato ma che, se avesse realizzato, avrebbe potuto esultare perché la VAR avrebbe rilevato la sua partenza in posizione regolare!

58' - GOL ANNULLATO AL BOLOGNA CON DOMINGUEZ DALLA VAR! Palacio - poi rilevato in fuorigioco millimetrico - se ne va sulla destra e mette al centro per il mediano argentino, abile a insaccare in girata anche con una leggera deviazione di Cristante.

64' - ANNULLATO UN GOL ALLA ROMA CON PELLEGRINI! Pallonetto vincente su assist di Dzeko. Il centrocampista, però, sarebbe partito in offside.

84' - PALO DI BORJA MAYORAL! Il neoentrato, sulla palla di Karsdorp, scarta Ravaglia uscito fuori dall0'arrea e calcia da distante a porta vuota: palla che centra in pieno il montante!

88' - MKHITARYAN PER BORJA MAYORAL! Il "cucchiaio" dello spagnolo viene respinto da Ravaglia in uscita!

Fantacalcio

MVP

Mkhitaryan. E' il geometra di un meccanismo perfetto. Lo spettacolo offerto dalla Roma al "Dall'Ara" passa quasi tutto dai suoi piedi. Ed è proprio lui a chiudere i conti con l'acuto personale che vale il definitivo 1-5.

Fantacalcio

PROMOSSO - Pellegrini. Verticalizzazioni, filtranti, dialoghi perfetti con Dzeko e compagni. E menomale che un dolore alla caviglia avrebbe dovuto tenerlo fuori dalla partita...

BOCCIATO - Danilo. Già, il peggiore e per distacco. Non tiene una marcatura che sia una e Dzeko lo rivolta come un calzino.

Le pagelle

Il momento social

Mihajlovic show: "Col ca**o che vi do la formazione"

Serie A Pellegrini, infortunio e ira contro i tifosi: "Insultate, falliti" 06/12/2020 A 18:13