Ancora nel recupero, come all’andata. Ancora una beffa per il Cagliari. La squadra di Di Francesco accarezza solo quella vittoria che manca da 3 mesi. Dopo il vantaggio di Joao Pedro a un quarto d’ora dalla fine, è infatti un gol di Boga all’ultimo minuto di recupero a regalare al Sassuolo il punticino dettato dall’1-1 finale. Una beffa vera per gli isolani, che avevano sì sofferto, ma aggrappati alle parate di Cragno e dopo il gol di Joao Pedro avevano davvero pregustato quei 3 punti che mancano addirittura dal 7 novembre (2-0 alla Sampdoria). Il Cagliari deve invece solo accontentarsi di aver messo fine a quella striscia negativa di 6 sconfitte consecutive in Serie A. Per il Sassuolo di contro si conferma il periodo così-così: la squadra di De Zerbi infatti, dopo un grande inizio, è ormai alla quinta uscita consecutiva in tutte le competizioni senza vittoria.